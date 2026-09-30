Даниил Медведев се раздели с австралийски треньор

Руският тенисист Даниил Медведев обяви, че Рохан Гьоцке вече не е част от неговия треньорски щаб.

"Исках да продължим заедно, но не се получи", каза шестият в света Медведев във видеоклип в YouTube канала "Больше!."

След тази рокада Андрей Голубьов остава единственият тенис треньор в екипа на бившия номер 1 в света.

Промените в екипа на Медведев започнаха през 2025 г., когато той се раздели с дългогодишния си наставник Жил Сервара след отпадането си в първия кръг на US Open. Впоследствие той привлече бившия шампион от Откритото първенство на Австралия Томас Йохансон и Рохан Гьоцке, а по-късно към тях се присъедини и Андрей Голубьов.

Медведев изрази своята искрена благодарност към Гьотцке и Йохансон за внесените нови елементи в играта му, като изтъкна техния различен подход към психологическата подготовка и изпълнението на ударите. Според него работата с тях му е помогнала да намери нов поглед върху мачовете и тренировъчния процес.

Новината за треньорската промяна идва непосредствено след триумфа на Медведев на турнира в Ханчжоу. Във финала той наниза 23 аса и надделя над Андрей Рубльов със 7:5, 6:4, спечелвайки своята 24-та титла в кариерата и 22-ра на твърди кортове, с което изравни постижението на легендата Джон Макенроу.

След третия си трофей за сезона (Медведев спечели още титли в Бризбън и Дубай, световният номер 6 се отправя към Пекин за турнира от категория ATP 500. В първия кръг в китайската столица той ще се изправи срещу испанския квалификант Пабло Кареньо Буста.

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