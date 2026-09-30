Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Джокович вече е 30-0 в Пекин

  • 30 сеп 2026 | 16:43
  • 270
  • 0
Джокович вече е 30-0 в Пекин

Новак Джокович прекъсна серията си от три поредни загуби в сряда на турнира в Пекин, след като победи Нуно Боржеш в първото си участие в китайската столица от 2015 г. насам.

В началния си мач Джокович беше далеч от най-добрата си игра и при 2:3 във втория сет поиска медицинско прекъсване. Въпреки това 39-годишният сърбин намери достатъчно постоянство и изигра отличен тайбрек, за да надделее над португалеца с 6:3, 7:6(2) за час и 51 минути.

Джокович предложи и няколко впечатляващи изпълнения пред пълните трибуни на „Кепитъл Груп Даймънд Арена“. Сред тях се открои великолепен прехвърлящ удар при 0:1 във втория сет. След победата той поздрави публиката от четирите страни на стадиона.

През цялата си кариера Джокович е играчът, когото всички се опитват да победят в Пекин. Той е печелил рекордните шест титли на турнира на твърди кортове — през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. Последният му успех тук преди тази седмица беше срещу Рафаел Надал във финала през 2015 г. Сега, 11 години по-късно, балансът му в надпреварата вече е безупречните 30 победи и нито една загуба според статистиката на ATP.

Джокович пристигна в Пекин след отпадания в първия кръг на US Open и на турнира от категория Мастърс в Синсинати, където изглеждаше, че има физически затруднения. Преди това бившият номер едно в света достигна полуфиналите на „Уимбълдън“, където беше спрян от Яник Синер.

В понеделник Джокович говори за обичта си към турнирите в Китай и заяви, че се чувства добре преди надпреварата. Сега ще се надява да запише още победи през следващата седмица, като финалът е насрочен за идния вторник. Поставеният под номер шест все още преследва първата си титла за сезона. Ако спечели в Пекин, където сред възможните му съперници е водачът в схемата и настоящ шампион от US Open Александър Зверев, той ще достигне 102 титли в ATP Тура. Рекордът от 109 принадлежи на Джими Конърс, а Роджър Федерер е втори със 103.

Джокович: Сега съм добре, но мачовете са друго нещо
Джокович: Сега съм добре, но мачовете са друго нещо

Следващият съперник на Джокович в Пекин е китайският тенисист Бу Юнчаокете, който по-рано в сряда победи Хуан Мануел Серундоло с 6:2, 5:7, 6:4.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Тъкмо си пробил в топ 10, а трябва да играеш квалификации

Тъкмо си пробил в топ 10, а трябва да играеш квалификации

  • 30 сеп 2026 | 15:22
  • 654
  • 0
Даниил Медведев се раздели с австралийски треньор

Даниил Медведев се раздели с австралийски треньор

  • 30 сеп 2026 | 15:15
  • 341
  • 0
Седем българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

Седем българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

  • 30 сеп 2026 | 14:58
  • 297
  • 0
Карлос Алкарас и Филип Зубчич с наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей

Карлос Алкарас и Филип Зубчич с наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей

  • 30 сеп 2026 | 14:30
  • 565
  • 2
Виктория Велева даде само два гейма на старта във Варна

Виктория Велева даде само два гейма на старта във Варна

  • 30 сеп 2026 | 12:33
  • 606
  • 0
Нови четири български победи на турнир от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

Нови четири български победи на турнир от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

  • 30 сеп 2026 | 12:12
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 99805
  • 246
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 10264
  • 26
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 9068
  • 41
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 32754
  • 15
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 47485
  • 26
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 14635
  • 6