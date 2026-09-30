Джокович вече е 30-0 в Пекин

Новак Джокович прекъсна серията си от три поредни загуби в сряда на турнира в Пекин, след като победи Нуно Боржеш в първото си участие в китайската столица от 2015 г. насам.

В началния си мач Джокович беше далеч от най-добрата си игра и при 2:3 във втория сет поиска медицинско прекъсване. Въпреки това 39-годишният сърбин намери достатъчно постоянство и изигра отличен тайбрек, за да надделее над португалеца с 6:3, 7:6(2) за час и 51 минути.

Джокович предложи и няколко впечатляващи изпълнения пред пълните трибуни на „Кепитъл Груп Даймънд Арена“. Сред тях се открои великолепен прехвърлящ удар при 0:1 във втория сет. След победата той поздрави публиката от четирите страни на стадиона.

През цялата си кариера Джокович е играчът, когото всички се опитват да победят в Пекин. Той е печелил рекордните шест титли на турнира на твърди кортове — през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. Последният му успех тук преди тази седмица беше срещу Рафаел Надал във финала през 2015 г. Сега, 11 години по-късно, балансът му в надпреварата вече е безупречните 30 победи и нито една загуба според статистиката на ATP.

Джокович пристигна в Пекин след отпадания в първия кръг на US Open и на турнира от категория Мастърс в Синсинати, където изглеждаше, че има физически затруднения. Преди това бившият номер едно в света достигна полуфиналите на „Уимбълдън“, където беше спрян от Яник Синер.

Rolling back the years 🔥



Djokovic prevails in a 28-shot tally!#ChinaOpen pic.twitter.com/zntjepah5J — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2026

В понеделник Джокович говори за обичта си към турнирите в Китай и заяви, че се чувства добре преди надпреварата. Сега ще се надява да запише още победи през следващата седмица, като финалът е насрочен за идния вторник. Поставеният под номер шест все още преследва първата си титла за сезона. Ако спечели в Пекин, където сред възможните му съперници е водачът в схемата и настоящ шампион от US Open Александър Зверев, той ще достигне 102 титли в ATP Тура. Рекордът от 109 принадлежи на Джими Конърс, а Роджър Федерер е втори със 103.

Джокович: Сега съм добре, но мачовете са друго нещо

Следващият съперник на Джокович в Пекин е китайският тенисист Бу Юнчаокете, който по-рано в сряда победи Хуан Мануел Серундоло с 6:2, 5:7, 6:4.

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