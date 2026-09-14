Алкарас гледа с усмивка към финалния етап от сезона

Непосредствено след драматичното си отпадане на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ, Карлос Алкарас не губи никакво време за почивка. Седемкратният шампион от Големия шлем вече се завърна на корта в Мурсия, за да поднови тренировки и да започне подготовка за интензивния финален етап от състезателната си година.
Завръщането на Алкарас в Ню Йорк дойде след повече от четиримесечно отсъствие заради контузия в китката на дясната ръка, получена по време на турнира в Барселона през април. Въпреки загубата в пет сета от Бен Шелтън с 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) в най-късно приключилия мач в историята на US Open, испанецът напусна корта позитивно настроен. „Тръгвам си от корта щастлив и с усмивка. Горд съм от себе си и от начина, по който се борих. Най-важното бе да бъда здрав и да участвам отново в подобни двубои“, заяви 23-годишният тенисист.
Според информация и анализи в испанските медии като AS, състоянието на китката на Алкарас не буди безпокойство. Световният №3 демонстрира добра физическа издръжливост по време на престоя си във Flushing Meadows, като преди епичния сблъсък с Шелтън бе загубил само един сет в първите четири кръга. Бързото подновяване на заниманията в Мурсия потвърждава, че дясната му ръка е напълно възстановена и готова за натоварванията на твърди кортове.
Следващата спирка в календара на Алкарас е участието му в отборната надпревара Laver Cup в Лондон. Турнирът ще послужи като идеален преход към азиатското турне и официалните турнири от веригата на ATP.
Програмата на испанския феномен до края на сезона е препълнена с важни надпревари. След Laver Cup той се насочва към Азия за турнира в Токио (Открито първенство на Япония), последван от „Мастърс“-а в Шанхай. В края на октомври Алкарас ще се завърне в Европа за „Мастърс“ турнира в Париж.
Големите цели пред Алкарас през есента са Финалите на ATP в Торино, където ще преследва трофея срещу най-добрите тенисисти през сезона, както и евентуално участие за националния отбор на Испания във финалите за Купа „Дейвис“. С подновените си тренировки у дома Алкарас ясно показва намерението си да завърши сезона на най-високо ниво.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google