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Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Бари

  • 30 сеп 2026 | 16:42
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Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Бари

Българинът Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Бари (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

33-годишният пловдивчанин отстъпи на третия поставен Виталий Сачко (Украйна) с 3:6, 1:6 за час и 22 минути на корта.

Кузманов поведе с 3:1 след пробив в четвъртия гейм, но загуби пет поредни гейма до края на първия сет и изостана в общия резултат. Във втората част той не успя да остане конкурентен на съперника си и спечели само още един гейм.

Въпреки поражението Димитър Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 361-вото място.

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