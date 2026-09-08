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  3. Ден 10 на US Open: Сабаленка и Алкарас в действие

Ден 10 на US Open: Сабаленка и Алкарас в действие

  • 8 сеп 2026 | 15:43
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Ден 10 на US Open: Сабаленка и Алкарас в действие

Ден 10 на US Open включва първата порция 1/4-финали.

Програмата започва в 18:30 часа, когато фаворитката при жените Арина Сабаленка се изправя срещу шампионката на Уимбълдън Линда Носкова.

От 20 часа започва американския дуел между Франсис Тиафо и Алекс Михелсен.

Домакините ще имат още поводи за емоции от женската схема, защото в 02:00 часа е време за Джесика Пегула срещу Ема Наваро в сблъсък на поколенията.

След него към 4 часа на централния корт ще излязат Карлос Алкарас и Бен Шелтън.

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Снимки: Gettyimages

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