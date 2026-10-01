Каролина Плишкова слага край на сезона си за 2026 г., за да се възстанови за 2027 г.

Бившата световна номер 1 Каролина Плишкова обяви, че няма да участва в повече турнири през настоящия сезон за 2026 г. Чехкинята взе решение да даде почивка на тялото си и да се фокусира изцяло върху физическото си възстановяване, като планира да се завърне на корта за началото на кампанията през 2027 г.

34-годишната тенисистка ясно подчерта, че тази пауза в никакъв случай не означава край на нейната професионална кариера. Целта пред нея е да натрупа физическа сила и да даде на организма си необходимото време след изключително интензивния период на рехабилитация и мачове.

Решението за временно спиране идва след дълга драма с тежка контузия на лявата подбедрица и глезена, получена още по време на Откритото първенство на САЩ през 2024 г. в мача срещу Джазмин Паолини. Тогава Плишкова скъса връзки и сухожилия, което наложи спешна хирургическа интервенция. Поради Последваща инфекция се наложи втора операция, а възстановяването се удължи драматично, като чехкинята трябваше наново да се учи да ходи и прекара месеци без възможност да стъпва на крака си.

През този тежък период извън корта, Плишкова прекара време със семейството си в Прага и Марбеля, стартира тенис подкаст със своята близначка Кристина и се отдаде на своята тенис академия. Въпреки че глезена ѝ остана с намалена подвижност, тя си постави за цел отново да играе на най-високо ниво.

Завръщането на Плишкова през 2026 г. бе повече от впечатляващо. Започнала годината извън топ 1000 (около No. 1057 в ранглистата), тя бързо набра форма и отново си проби път до първите 100 в света. През сезона тя записа 22 победи и 13 загуби, достигайки до четвъртфинали в Линц, Мадрид и Куинс Клуб (Лондон), както и полуфинал в Нотингам.

Последната ѝ изява за годината бе на Откритото първенство на САЩ през 2026 г., където постигна победа над Ханне Вандевинкел в първия кръг с 2-6, 7-5, 6-3, преди да отстъпи във втория кръг пред Диана Шнайдер. Сега финалистката от Големия шлем насочва цялото си внимание към подготовката си за 2027 г., когато се надява да играе пълен и успешен сезон.

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Снимки: Gettyimages