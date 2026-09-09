Алкарас след отпадането от US Open: Физически съм добре, нивото ми се завръща

Карлос Алкарас отпадна на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ след драматична загуба от Бен Шелтън с 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7). Двубоят на главния корт "Артър Аш" продължи цели 4 часа и 28 минути и завърши с рекордно късен край – малко след 3:30 сутринта местно време в Ню Йорк, след като началеният му час бе забавен до над 23:00 вечерта.

Въпреки отпадането на стъпка от полуфиналите, първите думи на Алкарас след мача бележат позитивен тон. За 23-годишния испанец това бе първи турнир от април насам, след като бе извън игра в продължение на четири месеца и половина заради сериозна контузия в китката. Испанският тенисист постави акцент върху доброто си физическо състояние и факта, че е преминал през тежкото изпитание без болка.

Алкарас обясни защо е бил толкова усмихнат след загубата в 3:34 сутринта

По думите му, най-важното е, че китката е издържала натоварването на петсетовата битка. Той оцени високо показаното ниво на игра през изминалата седмица и изрази увереност за следващите важни турнири до края на сезона, като подчерта, че с всеки изигран мач се е чувствал все по-близо до най-добрата си форма.

Алкарас отбеляза и условията на корта, като акцентира върху високата влажност в Ню Йорк и натрупаната умора в късните часове на нощта. Той призна, че в решаващите моменти от петия сет е усетил физическия натиск, а силният и стабилен сервис на Бен Шелтън в тези условия е бил от ключово значение.

Американският левичар сервираше с изключителна мощ, развивайки скорост от 146 мили в час и поддържаше висок процент на спечелени точки на начален удар, което постави Алкарас под постоянно напрежение в тайбрека.

Испанецът напуска Ню Йорк с увереност, че най-лошото от периода с контузията е зад гърба му. С оглед на показаната стабилност и липсата на физически проблеми, Алкарас очаква с оптимизъм предстоящите надпревари от календара на ATP, решен бързо да си върне контрола над водещите позиции в световната ранглиста.

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