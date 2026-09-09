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Алкарас обясни защо е бил толкова усмихнат след загубата в 3:34 сутринта

  • 9 сеп 2026 | 12:52
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Алкарас обясни защо е бил толкова усмихнат след загубата в 3:34 сутринта

Доволният Карлос Алкарас подчертава, че не е разочарован от загубата в маратонския четвъртфинален сблъсък срещу Бен Шелтън на US Open.

Третият тенисист в света претърпя тежка загуба в тайбрека на петия сет по време на мач, който влезе в историята като първия, завършил след 3 часа сутринта на „Флъшинг Медоус“. Алкарас изоставаше с 2:1 сета, преди да спечели шест от следващите седем гейма и да изравни за решаващ сет. Той продължи да се бори и в петия сет, спасявайки три точки за пробив при 4:4, но в крайна сметка отстъпи в решаващия тайбрек. Тази загуба прекъсва серията му от 12 поредни победи в петсетови мачове на турнири от Големия шлем.

„Преди началото на турнира казах, че очакванията ми са да отида там, да се състезавам и да играя такива мачове напълно здрав“, заяви Алкарас след мача. „Беше близо. Така че просто няма да бъда разочарован, че не спечелих. Щастлив съм. Гордея се със себе си и с това как се борих.“

Алкарас пристигна без изигран индивидуален мач в ATP тура от Барселона през април, тъй като беше извън игра заради контузия на дясната китка. Преди да бъде елиминиран от Шелтън, той записа победи над Роман Сафиулин, Хайме Фария, Ву Ибин и Томи Пол.

„След третия сет (срещу Шелтън) бях физически много изтощен, но намерих начин да се вдигна и да дам допълнително усилие“, каза той. „В петия сет започнах да се чувствам по-добре, но той е звяр. Шелтън е невероятен и изключително силен играч. Успя да играе страхотно във всяка ситуация, така че му свалям шапка.“

Имайки предвид всичко, което се случи през последните няколко месеца, Алкарас подчертава, че не съжалява за нищо по отношение на последното си представяне на US Open.

„Напускам корта щастлив. Напускам корта с усмивка и здрав, а това е точно това, от което имах нужда“, заключи той.

Откакто спечели първата си титла от Големия шлем на US Open през 2022 г., Алкарас е достигал поне до четвъртфиналите на 12 от общо 13 изиграни големи турнира.

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Снимки: Imago

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