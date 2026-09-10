Спор за здравето на тенисистите след исторически среднощен трилър на US Open

Отпадането на Карлос Алкарас в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ след епична петсетова битка срещу Бен Шелтън разпали сериозен спор за здравето и физическото натоварване на състезателите. Двубоят на корт „Артър Аш“, спечелен от американеца с 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7), започна едва в 23:05 часа местно време във вторник и приключи в рекордните 3:33 часа сутринта в сряда.

Friday's matchups at the US Open are set 🔒 pic.twitter.com/HxGcEV9hqc — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2026

Личният физически треньор на Карлос Алкарас — Алберто Йедо Килес, публикува критично съобщение в социалните мрежи, насочено директно към организаторите на турнира. Той изрази недоволството си от решението мач от подобен залог и продължителност да започва толкова късно през нощта.

„Понякога спортните постижения нямат нищо общо със здравето. Трябва да се адаптираме към всякакви обстоятелства, но да започнеш петсетов тенисмач в 23:00 часа е всичко друго, но не и здравословно за един спортист. Да искаш от атлет да дава най-доброто от себе си в 3:00 сутринта е безумие. Мач от над четири часа, който завършва в 3:30 сутринта... А после се чудят защо има толкова много контузии и отсъстващи играчи. Срам!“, заяви Алберто Йедо Килес.

Продължителността на срещата от 4 часа и 28 минути оказа сериозно влияние върху физическото състояние на играчите. В четвъртия сет Алкарас бе видимо изтощен и дори повърна в кърпата си по време на паузата между геймовете, преди да успее да събере сили и да вкара мача в решителен тайбрек.

Въпреки физическата криза и допускането на 53 непредизвикани грешки, испанецът демонстрира впечатляващ дух и преследваше всяка топка до самия край. Сам той призна след срещата, че е дал всичко от себе си: „След третия сет бях наистина физически уморен, но намерих начин да се напрегна и да дам нещо допълнително. Гордея се с това как се борих.“

Това бе най-късно завършилият мач в историята на US Open. За Бен Шелтън това е първа победа срещу играч от топ 3 в неговата кариера след 17 последователни загуби. Бившият испански тенисист и анализатор Алекс Кореча, както и редица специалисти, изразиха възхищението си от качеството на тениса и непреклонния характер на двамата младоженци на корта, но същевременно подкрепиха тезата, че подобни среднощни маратони поставят под сериозен риск здравето на атлетите.

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Снимки: Gettyimages