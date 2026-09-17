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Карлос Алкарас се класира за Финалите на ATP

  • 17 сеп 2026 | 05:59
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Карлос Алкарас се класира за Финалите на ATP

Карлос Алкарас официално подпечата билета си за Финалите на ATP в Торино през 2026 година. Испанският феномен се присъединява към световния номер 1 Яник Синер и шампиона от Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ Александър Зверев като третия сигурен участник в заключителния турнир на ATP за сезона, който ще се проведе от 15 до 22 ноември в зала "Иналпи Арена".

За 23-годишния Алкарас това е пето поредно класиране за финалния надпреварващ жест на осемте най-добри през годината. Историята му в Торино до момента бележи постепенно надграждане, но и горчиви разочарования.

При дебютното си състезание на корта през 2023 г. той стигна до полуфиналите. Година по-късно, през 2024 г., испанецът отпадна още в груповата фаза. През 2025 г. Алкарас бе съвсем близо до сбъдване на мечтата си, достигайки до финала, но там бе спрян от своя голям съперник Яник Синер в оспорван сблъсък, завършил 7:6(4), 7:5 в полза на италианеца.

Въпреки че вече има във витрината си титли от всички четири турнира от Големия шлем — след като в началото на този сезон триумфира на Откритото първенство на Австралия — титлата от Финалите на ATP продължава да бъде сред малкото големи отличия, които липсват в богатата му колекция.

Сезон 2026 донесе сериозни предизвикателства пред испанеца, включително контузия на китката през април, която го извади от корта за четири месеца и го накара да пропусне Ролан Гарос и Уимбълдън. Въпреки това завръщането му на Откритото първенство на САЩ бе белязано от достигнатия четвъртфинал, а точките му от триумфите в Мелбърн и Доха го правят недостижим в надпреварата за Торино.

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