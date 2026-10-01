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Медицински проблем сложи край на сезона за Ема Наваро

  • 1 окт 2026 | 01:03
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Медицински проблем сложи край на сезона за Ема Наваро

Бившата полуфиналистка от Откритото първенство на САЩ по тенис Ема Наваро разкри, че през последните три години се бори с енергиен дефицит. Това я принуди да прекрати сезон 2026 преждевременно, за да работи върху протоколите си за захранване и лекарства.

25-годишната американка, която достигна до четвъртфиналите на домашния си турнир от Големия шлем по-рано през този месец, заяви в своя публикация в Инстаграм, че се стреми да се завърне за Откритото първенство на Австралия в самото начало на следващата година.

"Научих, че няма нормално тегло на кантара, а крайниците ми са слаби. Прекарвам остатъка от тази година, за да работя върху настройването на протоколите си за лекарства и захранване, така че се надявам да се чувствам отново на 100 процента. Здравето винаги е на първо място", заяви Ема Наваро.

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Снимки: Gettyimages

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