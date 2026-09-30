Тъкмо си пробил в топ 10, а трябва да играеш квалификации

Едва ли друг тенисист е започвал участието си като играч от топ 10 на световната ранглиста по начина, по който Артур Фис го направи тази седмица на турнира в Токио. В понеделник 22-годишният Фис стана първият французин от осем години, който дебютира в топ 10. В сряда той победи добрия си приятел и сънародник Люка Ван Аш с 6:3, 6:2 и се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от категория ATP 500. Това обаче не беше първата му победа за седмицата в зала „Ариаке Колизеум“: по-рано името на деветия в света изненадващо се появи в схемата на квалификациите.

„Не знаехме дали ще играя в Токио“, обясни Фис пред сайта на ATP, след като победи Мартин Дам и Камил Майхшак в квалификациите, но преди първия си мач в основната схема срещу Ван Аш. „Ту беше „да“, ту „не“ — не знаехме. Взехме решението след мача ми на US Open, но бяхме закъснели с шест или седем часа за крайния срок за записване. Тогава си казахме: „Добре, ако искаме да играя, трябва да мина през квалификациите.“ Решихме да приемем предизвикателството. Не е лесно, но вече се класирах, така че всичко е наред.“

Фис спечели титлата в Токио през 2024 г., а в момента е на рекордното за себе си девето място в света. През силния си сезон 2026 той вече взе титла от категория Мастърс в Синсинати и трофей от категория ATP 500 в Барселона. Още при излизането си на корта в Токио обаче французинът разбрал, че мястото в основната схема съвсем не му е гарантирано. В първия кръг на квалификациите той бързо загубил първия сет с 2:6 от левичаря Мартин Дам.

„Честно казано, мисля, че това беше едно от най-трудните ми предизвикателства тази година“, каза Фис. „Пристигаш като нов играч от топ 10, а трябва да играеш квалификации на турнир от категория ATP 500, който вече си печелил. Бях много напрегнат, защото в известен смисъл нямах право да загубя. Срещу Мартин първият сет приключи много бързо — за 20 минути, 6:2 за него. Казах си: „Добре, не знам как ще го направя, но трябва да намеря начин.“

След като обърна мача срещу Дам и победи Майхшак, Фис достигна основната схема и вероятно вече се чувстваше по-уверен в Токио. Срещу Ван Аш той не губи време и стигна до втория кръг за 94 минути. Според статистиката на ATP французинът реализира три от десетте си възможности за пробив.

„Днес бях малко по-спокоен“, каза Фис, след като увеличи преднината си на 2:0 победи в преките двубои с 43-тия в света Ван Аш. „В квалификациите бях подложен на огромно напрежение. Но когато излязох за мач от първия кръг срещу приятел, си казах: „Опитай се да му се насладиш.“ Не ни се случва често да играем един срещу друг. Желая му всичко най-добро. Израснахме заедно, той е страхотен тенисист и прави най-силния си сезон досега. Много се радвам за него и се надявам да спечели още една титла до края на годината.“

Фис вече има шест победи и нито една загуба в основната схема на турнира в Токио. Следващият му съперник ще бъде поставеният под номер две Франсис Тиафо, когото победи на финала в Синсинати, или любимецът на местната публика Кей Нишикори, който играе последния турнир в кариерата си. Който и да застане срещу него, Фис ще излезе на корта с допълнителна увереност след влизането си в топ 10.

„Доста приятно е да играеш като тенисист от топ 10“, каза той. „Излизаш на корта с малко по-различно усещане. Много съм доволен от начина, по който играх, и ще се опитам да го повторя в следващия кръг.“

Дъждът ограничи мачовете на външните кортове в Токио в сряда, затова само още трима тенисисти си осигуриха място във втория кръг. Поставеният под номер осем Валентен Вашеро надделя над Александър Блокс със 7:6(2), 7:6(4), а Алехандро Табило поднесе изненада срещу седмия поставен Томи Пол с 6:1, 6:2. В последния мач за деня Матео Арналди развали празника на местните фенове, като обърна Рей Сакамото за победа с 2:6, 6:4, 6:4.

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Снимки: Gettyimages