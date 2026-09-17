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US Open обмисля промени в програмата за 2027 г. за ограничаване на нощните маратони

  • 17 сеп 2026 | 06:39
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US Open обмисля промени в програмата за 2027 г. за ограничаване на нощните маратони

Организаторите на Откритото първенство на САЩ обсъждат ключови корекции в програмата за 2027 г., за да сложат край на екстремно късните финали, които се превърнаха в една от най-дискутираните теми в Ню Йорк. Основният импулс за промяната идва след поредица от нощни сблъсъци, кулминирали в историческия рекорд от 2026 г., когато четвъртфиналният трилър между Карлос Алкарас и Бен Шелтън приключи в 3:33 ч. сутринта местно време.

Мачът между Бен Шелтън и шампиона Карлос Алкарас продължи 4 часа и 28 минути, като започна чак в 23:05 ч. вечерта и завърши в 3:33 ч. сутринта с победа за американеца с 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7). Въпреки драматичния развой и страхотното шоу, трибуните на трибуна „Артър Еш“ бяха запълнени едва до една трета при последния сервис.

Това не бе единичен случай. В първите шест дни от турнира през 2026 г. бяха регистрирани три мача, завършили след 2:00 ч. през нощта, което предизвика сериозни недоволства от страна на тенисисти, фенове и оперативния персонал на турнира.

В центъра на проблема стои фактът, че и осемте четвъртфинални сблъсъка от програмата бяха насрочени на централния корт „Артър Еш“. Когато дневните сесии продължат по-дълго от очакваното поради оспорвани петсетови двубои, вечерната сесия започва със значително закъснение, излазвайки дълбоко в нощта.

Разпределянето на част от четвъртфиналите извън „Артър Еш“ — например на втория по големина корт с подвижен покрив „Луис Армстронг“ — се очертава като най-логичният начин за облекчаване на графика. Това би гарантирало, че мачовете няма да се натрупват на един корт и ще намали риска от нощни маратони.

Шампионът от 2003 г. Анди Родик също се включи активно в дебата относно преструктурирането на програмата. Родик изрази разбиране към феновете и логистичните предизвикателства около извеждането на 25 000 души от стадиона и вкарването на следващите 25 000 за вечерната сесия, но подчерта, че критиците рядко предлагат реални алтернативи.

Според Родик запазването на формата с три спечелени сета е от решаващо значение за духа на тениса, въпреки че петчасовите мачове понякога изтощават публиката. Поради това той подкрепя работата на специалните комисии за преразглеждане на графика и очакваните корекции за 2027 г., които да балансират между телевизионните права, атрактивността за зрителите и здравето на спортистите.

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