Тодор Янчев: Победихме може би най-силния отбор в Европа

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев говори след победата с 2:1 срещу Португалия в Пазарджик. Бившият капитан на ЦСКА отчете силата на "мореплавателите" и благодари на момчетата си за себераздаването.

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"Големи са емоциите. Благодаря на нашите играчи! Благодарение на тях извоювахме тази победа, ние сме до тъчлинията. Победихме може би най-силния отбор в Европа. С това качество и добри футболисти на Португалия, радвам се, че победихме такъв съперник. Респект към Португалия и благодарности към нашите футболисти.

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До последно имахме своите битовизми и проблеми със състава, но се справихме и показахме самочувствие и вяра в нашите моменти. Това работихме, момчетата имат голямо бъдеще, надявам се тази победа да им даде още повече сила и увереност.

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Португалия е класен отбор отвсякъде. В Португалия също бяхме много добре подредени, днес спечелихме с характер и воля, те нямаха време кога да реагират. Виждам симбиоза между нас като екип и играчите, което е най-важно за един отбор. Когато нещата в кухнята са наред, за мен е удоволствие да работя с такива момчета.

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Прекланям се пред тяхната всеотдайност. Неминуемо това е резултат от работата, тази победа трябва да ни послужи като стъпало в изкачването нагоре, тепърва важните мачове предстоят. От утре фокусът ни е насочен към Чехия. Днес мина и гледаме към другия мач", заяви Тодор Янчев.

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Снимки: Startphoto