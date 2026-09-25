Героят за България: Много неща ми казаха треньорите, но нищо не запомних

Героят за младежкия национален отбор на България Александър Маринов говори след страхотния успех с 2:1 над Португалия в мач от квалификациите за Евро 2027.
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"Емоцията е прекрасна. Искам да благодаря на моето семейство, че ме подкрепи. След такъв пас трябва да си на правилната позиция и трябваше да съм там. Много неща ми казаха треньорите, но мога да кажа, че нищо не запомних. Момчетата ме поздравиха, но имаме още два мача, в които да покажем най-доброто и да победим", заяви Маринов.
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