Пламен Андреев: Трябва да мислим за следващия съперник

Вратарят на младежкия национален отбор на България - Пламен Андреев, сподели първите си впечатления след успеха с 2:1 над Португалия в мач от квалификациите за Евро 2027.

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"Най-важното е, че се подкрепяме и сме всички заедно на терена. Ние сме като едно цяло. В последно време се развивам добре, защото направих крачката да отида в Унгария.



Тодор Янчев ни каза, че сме свършили много добра работа, но трябва да мислим за следващия съперник - Чехия, като започваме подготовката още утре", заяви вратарят на България.

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