Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21

Пламен Андреев: Трябва да мислим за следващия съперник

  • 25 сеп 2026 | 20:46
  • 214
  • 0

Вратарят на младежкия национален отбор на България - Пламен Андреев, сподели първите си впечатления след успеха с 2:1 над Португалия в мач от квалификациите за Евро 2027.

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия
Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

"Най-важното е, че се подкрепяме и сме всички заедно на терена. Ние сме като едно цяло. В последно време се развивам добре, защото направих крачката да отида в Унгария.   

Тодор Янчев ни каза, че сме свършили много добра работа, но трябва да мислим за следващия съперник - Чехия, като започваме подготовката още утре", заяви вратарят на България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

Андриан Краев: Очаквам битка, това е в нашата аура

  • 25 сеп 2026 | 16:45
  • 3986
  • 10
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19411
  • 73
19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

19 години по-късно: България U21 отново търси победа над Португалия

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 2671
  • 4
Без кадрови проблеми в Миньор преди гостуването в Ихтиман

Без кадрови проблеми в Миньор преди гостуването в Ихтиман

  • 25 сеп 2026 | 15:33
  • 873
  • 3
Арда привлече познат нападател

Арда привлече познат нападател

  • 25 сеп 2026 | 14:40
  • 3124
  • 3
ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

ЦСКА поздрави Жан-Филип Гбамен

  • 25 сеп 2026 | 14:13
  • 1305
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 29769
  • 174
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 11161
  • 10
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 7783
  • 6
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19411
  • 73
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 17619
  • 10
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 21509
  • 74