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Тодор Павлов: Незабравимо! Това е сърце и български дух

  • 25 сеп 2026 | 20:50
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Младежкият национал на България Тодор Павлов даде мнението си след победата с 2:1 срещу Португалия в Пазарджик.

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"Невероятно емоция! Незабравим момент. Те са световна сила, няма значение дали при мъжете, или при младежите. Това ще остане завинаги в нашата памет. Моят градски противник реши да ми сложи топката на главата, както той умее, реших да търся втора греда, но взе, че влезе във вратата. Стъпихме малко накриво и сега излизаме всеки мач за победа, няма значение срещу кой. Сърце, български дух, ние сме несломими! Няма какво да ни спре, единствено ние самите можем! Трябва да сме стъпили на земята, работата не е свършена, трябва да станем втори в групата", заяви футболистът на Локомотив (Пловдив).

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Снимки: Startphoto

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