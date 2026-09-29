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Младежите отпътуваха за Чехия

  • 29 сеп 2026 | 09:51
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Младежкият национален отбор на България до 21 години замина за ключовия мач срещу Чехия от квалификациите за ЕВРО 2027.

Възпитаниците на Тодор Янчев отпътуваха тази сутрин за Прага с полет в 10:10 часа, откъдето ще се насочат към Храдец Кралове. Именно там утре в 19:00 часа предстои сблъсъкът срещу домакините.

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Селекционерът няма проблеми с контузени състезатели и ще може да разчита на абсолютно същия състав от двубоя с Португалия.

„Лъвчетата“ влизат в срещата с увереност, след като вече победиха този съперник в първия мач на родна земя с 2:1.

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