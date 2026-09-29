Младежите отпътуваха за Чехия

Младежкият национален отбор на България до 21 години замина за ключовия мач срещу Чехия от квалификациите за ЕВРО 2027.

Възпитаниците на Тодор Янчев отпътуваха тази сутрин за Прага с полет в 10:10 часа, откъдето ще се насочат към Храдец Кралове. Именно там утре в 19:00 часа предстои сблъсъкът срещу домакините.

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Селекционерът няма проблеми с контузени състезатели и ще може да разчита на абсолютно същия състав от двубоя с Португалия.

„Лъвчетата“ влизат в срещата с увереност, след като вече победиха този съперник в първия мач на родна земя с 2:1.

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