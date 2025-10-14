България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

Отборите на България (U21) и Чехия (U21) играят при резултат 1:1 в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство. Матей Шин (30) беше точен за гостите, а Никола Илиев (34) изравни много бързо.

В 5-ата минута опасен удар на Балов премина покрай вратата на чехите. Началните минути видимо бяха по-добри за нашите момчета, които упражниха натиск и създадоха няколко разбърквания в наказателното поле на гостите.

В 25-ата минута България стигна до стропроцентово положение за гол, пропуснато от Никола Илиев. Футболистът на Ботев Пловдив беше изведен зад гърба на защитата в наказателното поле, бранител на чехите възстанови позицията си, но топката се нагласи много удобно пред Коко Илиев, който стреля по земя, но встрани от вратата.

В 29-ата минута и стражът на Чехия Ян Котни трябваше да се намесва. Борислав Рупанов овладя топката и нанесе силен удар. Вратарят на гостите се разтегна и с хубав плонж предотврати сигурен гол.

И този пък максимата, че като не вкараш, ще ти вкарат, бе изпълнена. След пропуските на България гостите организираха контраатака, при която Матей Шин беше изведен зад гърба на защитата. В 30-ата минута капитанът на Чехия се откъсна от отбраната на българите и с безпощаден удар матира Пламен Андреев.

БЪЛГАРИЯ – ЧЕХИЯ 1:1

0:1 Матей Шин (30)

1:1 Никола Илиев (34)

България: 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 16. Цветослав Маринов, 22. Асен Митков, 21. Петко Панайотов, 10. Никола Илиев, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов



Чехия: 1. Ян Котни, 22. Ян Палушка, 3. Адам Севински, 4. Ерик Хунал, 13. Алберт Лабик, 8. Ондрей Кричфалуши, 18. Лукас Амброс, 2. Томаш Желинек, 10. Матей Син, 7. Едуардо, 11. Лукаш Машек