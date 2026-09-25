Звездата на Португалия: Бяхме сериозни към срещата, но това е футболът

Най-голямата звезда в състава на Португалия (U21) Матеуш Фернандеш, който подписа договор с Тотнъм през това лято за 85 милиона паунда, говори след поражението на тима с 1:2 от България в мач от квалификафиите за Евро 2027.

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"Toва е футболът. Играеш, но понякога губиш контрол над срещата. Теренът беше труден, а ние започнахме да губим дуели в последните минути. Не сме щастливи, но продължаваме напред, защото имаме още един мач в следващите дни. Бяхме сериозни към срещата, но това е футболът.



Ние сме млад отбор и трябва да се подобряваме в тези моменти. Трябва да сме готови и да се възстановим за следващите битки", заяви халфът на Португалия.

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Снимки: Startphoto