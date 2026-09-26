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Асен Митков посвети победата на Рупанов

  • 26 сеп 2026 | 00:32
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Капитанът на младежкия национален отбор Асен Митков беше много щастлив след драмаичната победа над Португалия, която запази шансовете на "лъвчетата" да се класират за финалите на Европейско първенство.

Съставът на Тодор Янчев постигна паметен успех с 2:1 в Пазарджик, след като губеше до 87-ата минута. Головете за България отбелязаха Тодор Павлов и Александър Маринов.

"Само България! Остават ни още два мача. Тази победа е за моя приятел Боби Рупанов", заяви Митков във видео, публикувано в социалните мрежи.

Митков и Рупанов са бивши съотборници в Левски. В момента младият нападател е футболист на португалския Униао Лейрия и се възстановява от тежка контузия.

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