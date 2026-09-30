Още един играч напусна лагера на Италия

Нападателят на Аталанта Джакомо Распадори е напуснал лагера на националния отбор на Италия и няма да бъде на разположение на селекционера Роберто Манчини за гостуването на Франция в петък и за домакинството на Турция в понеделник, съобщиха от местната футболна федерация.
Распадори стартира като титуляр при убедителната победа с 4:1 над Турция в Лигата на нациите, но беше принудително заменен на почивката. Все още не е известно каква е контузията му, но според “Скай Спорт” той ще се възстановява поне 10 дни, като е под въпрос за мача на Аталанта срещу Венеция на 12 октомври.
Преди това нападателята на Удинезе Николо Дзаниоло също си тръгна преждевременно от лагера на Италия заради мускулно разкъсване в дясното му бедро, което ще го изкара от игра за три-четири седмици. Браян Кристанте от Рома и Федерико Димарко от Интер пък въобще не успяха да се отзоват на повиквателните на Манчини заради физически проблеми, като те бяха заменени от Самуеле Ричи от Комо и Матео Руджери от Астън Вила.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago