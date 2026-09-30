Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия

Още един играч напусна лагера на Италия

  • 30 сеп 2026 | 13:18
  • 350
  • 0
Още един играч напусна лагера на Италия

Нападателят на Аталанта Джакомо Распадори е напуснал лагера на националния отбор на Италия и няма да бъде на разположение на селекционера Роберто Манчини за гостуването на Франция в петък и за домакинството на Турция в понеделник, съобщиха от местната футболна федерация.

Распадори стартира като титуляр при убедителната победа с 4:1 над Турция в Лигата на нациите, но беше принудително заменен на почивката. Все още не е известно каква е контузията му, но според “Скай Спорт” той ще се възстановява поне 10 дни, като е под въпрос за мача на Аталанта срещу Венеция на 12 октомври.

Преди това нападателята на Удинезе Николо Дзаниоло също си тръгна преждевременно от лагера на Италия заради мускулно разкъсване в дясното му бедро, което ще го изкара от игра за три-четири седмици. Браян Кристанте от Рома и Федерико Димарко от Интер пък въобще не успяха да се отзоват на повиквателните на Манчини заради физически проблеми, като те бяха заменени от Самуеле Ричи от Комо и Матео Руджери от Астън Вила.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

  • 30 сеп 2026 | 09:42
  • 6758
  • 16
Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

  • 30 сеп 2026 | 07:59
  • 4406
  • 3
Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

  • 30 сеп 2026 | 07:49
  • 2122
  • 0
Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

  • 30 сеп 2026 | 07:35
  • 1813
  • 0
Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

  • 30 сеп 2026 | 07:04
  • 3221
  • 10
Мексико и Перу не успяха да се победят в контрола

Мексико и Перу не успяха да се победят в контрола

  • 30 сеп 2026 | 06:26
  • 1911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 91763
  • 199
Балъков пред Sportal.bg: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков пред Sportal.bg: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 117
  • 0
Ето кой ще води България в следващите два мача

Ето кой ще води България в следващите два мача

  • 30 сеп 2026 | 12:42
  • 13269
  • 18
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 23876
  • 10
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 39056
  • 19
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 8751
  • 2