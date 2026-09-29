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Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

  • 29 сеп 2026 | 06:06
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Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

Селекционерът на Италия Роберто Манчини изрази задоволство от представянето на тима при категоричната победа с 4:1 като гост на Турция и разясни защо Джакомо Распадори бе заменен на почивката. Специалистът подчерта, че „адзурите“ са готови да покажат най-доброто от себе си и в предстоящото гостуване на Франция в Париж. Напрежението около италианския лагер се беше покачило след поражението с 0:2 от Белгия в петък, което подтикна наставника да предприеме цели осем промени в стартовия състав. Рокадите дадоха бърз резултат и италианците изиграха най-силното си първо полувреме от години насам. Още до почивката гостите поведоха с класическото 3:0 в Бурса след попадения на Алесандро Бастони, Давиде Фратези и дебютанта Кайоде.

„Теренът беше изключително тежък, тъй като валя цял ден, а и беше напълно нормално Турция да потърси обрат след почивката. Всички момчета се представиха на висота. Распадори излезе заради физически проблем – преценихме, че е по-добре да го сменим на полувремето, вместо да рискуваме да го загубим още в първите пет минути на втората част. Отборът пресираше дълбоко, задържаше отлично топката и я движеше с лекота. Джакомо изпълни всички указания и направи добър мач“, започна Манчини.

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Представянето на италианците бе коренно различно от двубоя с Белгия. Този път тимът показа динамика, подавания с едно докосване и привлекателен футбол – стилът, който Манчини налага след завръщането си начело на националния отбор. Следващият тест за тима е на 2 октомври в Париж срещу Франция.

„Сега трябва бързо да се пренастроим за следващия мач и да възстановим силите си. Разполагаме със свежи футболисти у дома и ще опитаме да вземем своето в Париж“, каза селекционерът.

Съставът на Италия бе сериозно прекроен. Николо Дзаниоло отпадна поради мускулна травма, а други десет футболисти изобщо не пътуваха за Турция заради здравословни проблеми. Сред тях бяха титулярите от двубоя с Белгия Николо Барела, Джанлука Манчини и Диего Копола, както и Онест Аханор, Еди Куадио, Самуеле Ричи, Самуеле Инасио, Мохамед Али Зома и Даниел Малдини. Кадровата криза отвори път за дебюти от първата минута на Себастиано Еспозито, Кайоде и Матео Руджери.

„Предвид факта, че това беше първи мач за тях, те се справиха блестящо. Заслужават само поздравления“, похвали ги наставникът.

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В същото време Франция надделя над Белгия с 1:0 с късен гол на Майкъл Олисе в 89-ата минута, с което италианците се изравниха по точки с белгийците – по три. Манчини даде допълнителни подробности за тактическия подход в срещата.

„Много съм доволен. Влязохме отлично в мача на кален и труден терен. Радвам се за тези момчета, защото заслужиха успеха. Идеята ни беше нападателите да действат по-широко по фланговете – Себастиано вляво, а Распадори да атакува зад гърба на Пио, което отвори коридори за включванията на Кайоде отдясно. Планът сработи, макар че след почивката Турция логично реагира и изпитахме известни затруднения. Кайоде дебютира в сложна обстановка, но се представи отлично, независимо от гола. Този успех обаче носи същата стойност, каквато и загубата от Белгия – сам по себе си не означава нищо. Важното е момчетата да разберат на какво са способни. Предстои ни дълъг път и отсега трябва да мислим за следващото предизвикателство“, обобщи Манчини.

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