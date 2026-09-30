Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

Италианският гранд Ювентус преминава през ключов период на финансово преструктуриране, след като клубът официално одобри финансовия си отчет за годината, приключваща на 30 юни 2026 г. В него се отчита консолидирана загуба в размер на 66 милиона евро, което е в съответствие с предварителните прогнози, но е с 7,9 милиона евро по-лош резултат от регистрирания дефицит за предходната година. Въпреки сериозната дупка в бюджета, ръководството на „старата госпожа“ предприема агресивни мерки за стабилизиране на ситуацията, насочвайки усилията си както към драстично свиване на разходите, така и към мащабно капиталово инжектиране чрез фондовия пазар.

Общите приходи на Ювентус са намалели с 10,4% до 474,7 милиона евро, като основните удари идват от спад от 51,9 милиона евро в приходите от трансфери и намаление с 31,9 милиона евро от телевизионни права, причинено главно от липсата на бонуси от Световното клубно първенство на ФИФА и по-ниско класиране в Серия А. От друга страна, клубът отчита рекордна посещаемост на своя „Алианц Стейдиъм“ от 97,6%, както и сериозен ръст от 20,3 милиона евро в перото за спонсорство и реклама благодарение на новите договори със Stellantis Europe и Visit Detroit. Най-позитивната новина в отчета е съкращаването на оперативните разходи с 42,1 милиона евро, като от Торино подчертават, че тази рационализация не е засегнала инвестициите в спортната конкурентоспособност на терена.

Извънредните разходи през периода включват неустойките по предсрочното прекратяване на договора на Игор Тудор и неговия щаб, напускането на главния изпълнителен директор Дамиен Комоли през юни, както и глобите от УЕФА. Въпреки спестените средства обаче, нетният финансов дълг на клуба е нараснал до 331,1 милиона евро.

За да се справи с натрупаните пасиви и критично свития консолидиран капитал, който към 30 юни 2026 г. е едва 11,5 милиона евро, Бордът на директорите предлага ново увеличение на акционерния капитал с до 250 милиона евро. Този ход идва по-малко от година след предходното увеличение на капитала с 97,8 милиона евро, приключило в края на 2025 г. На предстоящото събрание на акционерите на 3 ноември ще бъде поискан официален мандат за задействане на процедурата, като се очаква тя да бъде изпълнена до края на 2026 г. чрез предлагане на права на съществуващите акционери.

Мажоритарният собственик на клуба – компанията Exor, която притежава 65,4% от акциите на Ювентус, вече обяви пълната си подкрепа и се ангажира не само да изкупи своя пропорционален дял, но и да покрие всички акции, които евентуално останат неподписани от други инвеститори или трети страни. Като доказателство за сериозните си намерения и за спешно подсилване на капиталовата позиция на Ювентус, Exor незабавно преведе 60 милиона евро под формата на аванс за бъдещото увеличение. Свежите средства са критично необходими за поддържане на спортната конкурентоспособност, потенциални подобрения по стратегическите имоти начело със стадион „Алианц“, развитие на бранда и стриктно покриване на финансовите изисквания на УЕФА и Италианската футболна федерация.

Ювентус очаква нов дефицит и през следващия сезон 2026/27, тъй като през тази кампания отборът участва в Лига Европа, а не в далеч по-доходоносната Шампионска лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages