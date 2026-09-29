Президентът на италианския футбол: Вижда се светлина в тунела

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго се зарадва много на победата на Италия над Турция с 4:1 в Лигата на нациите. "Да победим при толкова трудна обстановка и срещу целия стадион с тези двадесетгодишни момчета ме навежда на мисълта, че това е само първата стъпка, но се вижда светлина в тунела", каза шефът, цитиран от агенция АНСА.

#Malagò: “C’è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, che sono la speranza sulla quale ci dobbiamo affettuosamente aggrappare. È stato solo il primissimo passo, ma si vede luce in fondo al tunnel. C’è clima molto buono tra i giocatori: #Mancini sta facendo la sua parte” pic.twitter.com/6WY7v4wka0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2026

"Беше много хубава вечер, не бях виждал толкова фенове, които викат от всички сектори. Но момчетата бяха много смели. Трябва да работим много, но атмосферата в отбора е много добра, а Манчини изпълнява ролята си. Доволни сме, продължаваме напред, въпреки че календарът е лудост. С Франция няма да е лесно, но трябва да го приемам", предупреди началникът на италианския футбол.

Рома направи решителна крачка към новия си стадион

Малаго говори и за зелената светлина за изграждането на нов стадион на Рома. "Няма много политика в досието. УЕФА зададе критерии, които трябваше да съгласуваме с техническите ръководители. Проектът още е в самото начало, но е направена първа крачка. Има проект, а какво ще стане, ще видим", застрахова се Малаго, като каза, че в следващите 36 часа преди заминаването си за Париж, трябва да заяви стадионите за Евро 2032, като този на Рома ще е сред тях.

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Снимки: Imago