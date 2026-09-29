Президентът на италианския футбол: Вижда се светлина в тунела

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго се зарадва много на победата на Италия над Турция с 4:1 в Лигата на нациите. "Да победим при толкова трудна обстановка и срещу целия стадион с тези двадесетгодишни момчета ме навежда на мисълта, че това е само първата стъпка, но се вижда светлина в тунела", каза шефът, цитиран от агенция АНСА.
"Беше много хубава вечер, не бях виждал толкова фенове, които викат от всички сектори. Но момчетата бяха много смели. Трябва да работим много, но атмосферата в отбора е много добра, а Манчини изпълнява ролята си. Доволни сме, продължаваме напред, въпреки че календарът е лудост. С Франция няма да е лесно, но трябва да го приемам", предупреди началникът на италианския футбол.
Рома направи решителна крачка към новия си стадион
Малаго говори и за зелената светлина за изграждането на нов стадион на Рома. "Няма много политика в досието. УЕФА зададе критерии, които трябваше да съгласуваме с техническите ръководители. Проектът още е в самото начало, но е направена първа крачка. Има проект, а какво ще стане, ще видим", застрахова се Малаго, като каза, че в следващите 36 часа преди заминаването си за Париж, трябва да заяви стадионите за Евро 2032, като този на Рома ще е сред тях.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago