Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва „21-и ноември“.

Церемонията по подписването беше водена от президента на клуба Ръдван Ашар, а също така присъстваха вицепрезидентът Вейси Дюян и изпълнителният директор Полат Касап.

Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка начело на отбора. Мардин 1969 Спор вече се подготвя за гостуването на Бурсаспор на 11-и октомври в 9-ия кръг на турската Втора лига.

В щаба на Петев в новия му отбор влизат трима босненци – Славен Муса ще бъде първи помощник, Асмир Сомун ще работи с вратарите, а Алмир Сеферович е физиотерапевт. Още двама помощници и анализатор ще бъдат добавени от турска страна като част от екипа на българина.

Mардин, който влезе това лято във второто ниво на турския футбол, е на 7-о място в класирането, но претърпя две поредни поражения и това стана причина да бъде потърсена треньорска промяна. Първото изпитание за Петев обаче няма да е никак лесно, защото отборът гостува на най-богатия отбор в дивизията – Бурсаспор, заемащ 2-о място с 19 точки и само по-лоша голова разлика от лидера Кайзериспор.

„Желаем споразумението между нашия клуб и нашия треньор Ивайло Петев да бъде от полза и за двете страни и отправяме най-добри пожелания към нашия треньор и неговия спортно-технически екип“, обявиха от ръководството при представянето на българския спеицалист. Вярваме, че Ивайло Петев и неговият екип ще дадат значителен принос за нашия клуб със своя международен опит и постижения в кариерата си. Той е работил в Шампионската лига, с национални отбори. Приветстваме ги и им желаем успех“.

„Нямам търпение да поема работата в този амбициозен проект. Възхитен съм от посрещането и от отношението. Сигурен съм, че ни предстоят много успехи заедно“, каза Ивайло Петев при представянето си пред журналистите.

Той пристигна късно снощи в историческия турски град на брега на река Тигрис, а разговорите са минали сравнително бързо – за три-четири дни. Българската връзка в клуба се допълва и от крилото Здравко Димитров, който дойде през лятото от Амедспор. В момента Димитров е с националния отбор на България за мачовете в турнира Лига на нациите на УЕФА.

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