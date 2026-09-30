Мексико и Перу не успяха да се победят в контрола

Мексико и Перу завършиха наравно 1:1 в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Спортс Илюстрейтед Стейдиъм“ в Харисън, Ню Джърси. Двата състава изиграха корав двубой, при който южноамериканците откриха резултата през първата част чрез Хайро Валес (27'), но „ацтеките“ изравниха в началото на второто полувреме благодарение на Виктор Гузман (49').

Резултатът бе открит в 26-ата минута, когато след дълга топка Хайро Валес се пребори със защитник, нахлу в наказателното поле и отбеляза за 0:1. При отнемането на топката останаха съмнения за нарушение в атака, но съдията замълча.

Мексико стигна до изравняването в 49-ата минута. След центриране от пряк свободен удар Виктор Гузман се извиси над противниковата отбрана и бе точен с глава за 1:1.

Така срещата завърши без победител. Мексико е планирал още две контроли в началото на октомври, като първо ще срещне големия си северноамерикански съперник САЩ на 4 октомври, а три дни по-късно играе срещу Чили.

Перу също има още два мача в близките дни, като първо гостува на Канада, а след това има визита и на Колумбия.

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