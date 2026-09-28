Как ще се отрази на Хаас евентуалното идване на Рафаел Камара в тима?

Оливър Беарман отдавна е сочен за сериозен претендент за титулярно място във Ферари, но все по-вероятният дебют на Рафаел Камара в Хаас за сезон 2027 във Формула 1 заплашва сериозно да застраши амбициите на британския талант.

Американският тим в момента прави финална оценка на кандидатите за мястото на Естебан Окон, след като французинът открито обяви по време на Гран при на Азербайджан, че проучва възможностите си на пазара.

THE TITLE PICTURE SHIFTS! 🖼️🔀



Rafael Câmara takes the top spot in Baku, leaving just seven points clear of Nikola Tsolov, while a huge 50-point haul moves Alex Dunne up to P3 👊#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4Ay0vZAiSf — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Камара се бори за титлата във Формула 2 с българския пилот Никола Цолов и бразилецът успя да излезе начело в класирането в Баку.

„Към този момент определено съм свободен агент за следващата година. Има разговори и теми, които са извън моя контрол. Ще продължа да давам максимума до края на шампионата и ще видим как ще се развият нещата“, сподели Окон в Баку.

Запитан дали оставането му в Хаас е реална възможност, Окон беше лаконичен: „Ще видим.“

Никола Цолов: Днес постигнахме нещо повече от победа

Основният претендент за потенциално овакантеното място е Камара. Шампионът във Формула 3 за 2025 година в момента е лидер в класирането на Формула 2 с екипа на Инвикта Рейсинг. С поглед към втора поредна титла в поддържащите серии бразилецът е в директна битка за мястото с резервния пилот на Хаас Джак Дуън, докато вариантите Леонардо Форнароли и Рио Хиракава вече са изключени от сметките.

Ръководителят на тима Аяо Комацу потвърди, че изборът е на финален етап:

„Решението ще бъде взето съвсем скоро, в рамките на следващите няколко седмици. Завършихме анализите. Остава само да обобщим заключенията, да проведем вътрешни дискусии, да се чуем с Джийн Хаас и да направим окончателния избор", обясни Комацу.

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Беарман и Камара се познават отлично. И двамата са на 21 години и се присъединиха едновременно към Академията за млади пилоти на Ферари в края на 2021 година след световните финали за таланти в Маранело. Оттогава те следват паралелен път през младежките серии, макар че британецът направи по-бърз пробив към Формула 1 след впечатляващия си дебют като заместник за Ферари в Джеда и последвалия договор с Хаас за 2025 година.

Самият Камара не крие, че този пример го вдъхновява:

В Италия: Хамилтън се цупи, Васьор подкрепя Леклер

„Наистина е вълнуващо. Да видя как Оли, с когото бяхме заедно в академията, получи шанс във Формула 1, ми дава огромна мотивация да работя и да се развивам с надеждата някой ден също да получа такава възможност.“

Макар тези думи да звучат колегиално, те чертаят сложен сценарий за Беарман. Ако Камара заеме мястото на Окон, Хаас ще се превърне в полигон за талантите на Ферари — път, през който по-рано преминаха Шарл Леклер (в Заубер) и Мик Шумахер. Този път обаче двама претенденти за бъдеще в Скудерията ще се изправят един срещу друг в еднакви болиди. Победителят от това директно съперничество ще бъде фаворит за мястото в легендарния италиански тим след евентуалното оттегляне на Люис Хамилтън.

Стела призна: Макларън се насочва към 2027

Комацу подчертава, че подобна вътрешна конкуренция изобщо не го притеснява:

„Това няма никакво значение за мен. Искаме двама бързи пилоти, защото това е единственият начин отборът да се развива. Без значение е дали са кадри на Ферари, Тойота или Макларън. Важно е кой е по-бърз на пистата.“

Интересен детайл е, че Комацу избегна категорично потвърждение, че самият Беарман със сигурност ще остане в Хаас и през 2027 година. През последните месеци в падока се появиха информации за разговори между бащата на британеца и ръководството на Астън Мартин.

Формула 1 направи още една крачка към връщането на V8 двигателите

Според наблюдатели тези контакти служат като инструмент за натиск на фона на неяснотите около бъдещето на Фернандо Алонсо. Целта на лагера на Берман е да си осигури твърди гаранции от Ферари за титулярно място от 2028 година с предупреждението, че в противен случай състезателят може да потърси развитие извън орбитата на Маранело.

Ако британецът все пак остане в Хаас, пълната безпристрастност на Комацу към клубната принадлежност на пилотите означава, че Беарман ще трябва да доказва превъзходството си срещу Камара на пистата, без право на каквито и да е грешки.

Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

Директният сблъсък със съотборник от същата академия, вместо с утвърден пилот отвън като Естебан Окон, вдига залозите значително. Убедително превъзходство над Рафаел Камара ще затвърди позициите на Оливър Беарман за бъдещо място във Ферари. Ако обаче бъде победен или не се наложи достатъчно категорично, сюжетът бързо ще се промени: соченият за бъдещ титуляр може да се окаже засенчен от новодошлия дебютант.

Беарман внимава да не звучи прекалено самоуверен относно настоящата си позиция: "Ферари е отборът мечта - коментира той. - Целта ми остава един ден да бъда техен пилот. Но нямам намерение да чакам със скръстени ръце три, четири или пет години за това място.“

Относно краткосрочното си бъдеще 21-годишният пилот е откровен за липсата на яснота: "По отношение на бъдещето ми няма водени разговори. Аз просто карам болида. Смятам, че всичко останало ще се нареди от само себе си, ако поддържам добро ниво.“

Кога Верстапен ще получи наказание за нов мотор?

Тази несигурност, съчетана с дългосрочния контракт на Шарл Леклер и силното представяне на Люис Хамилтън, вече оставя пред Беарман твърде тесен прозорец за пробив в Маранело. Добавянето на вътрешен съперник като Камара в Хаас, чиято подготовка на пистата е активно финансирана от Ферари чрез тестове с по-стари болиди, усложнява ситуацията още повече.

Съществува обаче сценарий, който би намалил напрежението. Джак Дуън, който изпълнява ролята на резервен пилот в Хаас след раздялата си с Алпин, вече проведе тестове на пистата в Херес заедно с Рио Хиракава и Шо Цубой (които не са кандидати за титулярното място) като част от същата програма за оценка. Предоставянето на овакантения от Окон болид на австралиеца би запазило йерархията в академията на Ферари непокътната. По този начин Беарман би останал единственият състезател на Скудерията с титулярно място на грида, без да има пряка вътрешна заплаха за развитието си.

Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

Голяма част от падока вече приема развръзката за решена и счита привличането на Камара за сигурно. Шефът на отбора Аяо Комацу обаче бе напълно откровен, заявявайки, че окончателно решение все още няма. Впечатлението за предрешен избор се подсилва от сериозното лобиране от страна на Ферари, въпреки уверенията на Хаас, че последната дума предстои.

С оглед на търговското и техническо влияние на италианския тим върху Хаас — чрез доставка на двигатели, скоростни кутии и компоненти — появата на двама младоци на Ферари в състава изглежда напълно възможна. А при положение че Камара оглавява списъка с кандидати и се ползва с личната подкрепа на шефа на Скудерията Фред Васьор, по-удобният за Беррман вариант може да се окаже пренебрегнат.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages