Формула 1 направи още една крачка към връщането на V8 двигателите

Преговорите относно следващото поколение двигатели във Формула 1 вече са в разгара си и очертава сериозна промяна спрямо настоящата концепция, използвана в спорта. Бъдещият технически регламент започва да придобива конкретен облик след постигнато първоначално съгласие между ключовите фигури в шампионата.

Според информация на RacingNews365, мащабната реформа предвижда преминаване към 3-литрови V8 турбо двигатели, които ще работят с опростена електрическа част на хибридната система и намаляване на общото тегло с минимум 50 килограма. На дневен ред е възможността новите правила да влязат в сила през 2030 година, което би съкратило действащия в момента технически цикъл с един сезон.

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Засилената роля на батериите в сегашните задвижващи системи предизвика вълна от критики от страна на пилотите, според които управлението на болидите е загубило от своя чар. Това подтикна президента на ФИА Мохамед Бин Сулайем да предложи завръщане на 8-цилиндровите мотори, използвани за последно през 2013 година – идея, която получи широка подкрепа сред шефовете на отбори и вече изглежда все по-реалистична.

Един от най-оспорваните въпроси сред производителите бе дали да се запази принудителното пълнене, или да се осъществи пълно завръщане към класическите атмосферни двигатели. Въпреки че много състезатели и привърженици предпочитат втория вариант, турбото най-вероятно ще бъде запазено.

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Причината за това решение се корени в изискванията на съвременния календар. Редица улични трасета – сред които Мелбърн, Маями, Мадрид, Сингапур, Баку и Лас Вегас – налагат строги ограничения за шумови емисии в градска среда. По-малък турбокомпресор се явява идеален компромис, осигуряващ значително по-силен и емоционален звук от сегашния, без да се нарушават нормите за шум на градските писти.

Хибридната технология няма да бъде напълно премахната. Новият правилник предвижда електромотор с мощност от 100 киловата, което представлява драстично намаление в сравнение с настоящите 350 киловата. Целта е да се съхрани връзката с приоритетите на автомобилната индустрия, но без излишната сложност и високите разходи, характерни за актуалната хибридна ера. По този начин електрическата енергия ще има чисто поддържаща роля.

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Другият фундаментален приоритет е редукцията на теглото след дългогодишни оплаквания от пилотите, че модерните болиди са прекалено тежки. Новата задвижваща система е проектирана да бъде с поне 50 килограма по-лека от сегашната.

Редица елементи все още подлежат на доуточняване, включително системата за подпомагане на изпреварванията, която ще замени познатата DRS технология, използвана до края на 2025 година. В момента се обсъжда въвеждането на механизъм от типа „натисни за изпреварване“, познат от Индикар, при който пилотът активира допълнителна мощност при специфични условия, вместо да разчита на механично отваряне на задното крило.

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ФИА и автомобилните производители все още не са финализирали точния принцип на работа на тази система. Остава отворен и въпросът за точната година на въвеждане на новите правила, като 2030 година е водещият вариант, чието одобряване зависи от темпото на изготвяне на пълния пакет от регулации.

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Снимки: Imago