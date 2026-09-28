Колтън Херта не се е отказал от Формула 1, ще преследва място за сезон 2028

Колтън Херта преминава през изключително тежък дебютен сезон във Формула 2, но въпреки незадоволителните резултати американският пилот остава фокусиран върху крайната си цел – дебют във Формула 1 до 2028 година.

Преминаването на Херта от американския шампионат Индикар във втория ешелон на европейските формули бе определено от самия него като смел ход в преследване на голямата мечта. Американецът обаче признава, че адаптацията се е оказала дори по-сложна от очакваното.

TSOLOV TO P3! ⬆️🇧🇬



The move that promoted Nikola Tsolov into a net P2 during Feature Race 2 👊#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/H1fVKxtgE3 — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Как ще се отрази на Хаас евентуалното идване на Рафаел Камара в тима?

„Би било глупаво да седя тук и да мисля, че веднага ще имам необходимото темпо и ще мога да побеждавам още от първото си състезание. Може и да имам повече опит от гледна точка на възрастта, но като чиста скорост тези момчета са бързи колкото всеки друг“, сподели Херта.

Протежето на Кадилак бе наясно, че първият му сезон във Формула 2 ще бъде сериозно изпитание, особено след като пропусна стъпката във Формула 3 и трябваше веднага да свиква със спецификата на гумите на Пирели. Мащабът на затрудненията му обаче изненада мнозина.

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

В момента състезателят на Хайтек заема незавидното 19-о място във временното класиране при пилотите със скромния актив от 26 точки. Най-добрият му резултат досега е пето място в спринтовото състезание в Барселона, спечелено след старт от трета позиция на обърнатата решетка.

В интервю за motorsport.com Херта не скри недоумението си от липсата на скорост:

Никола Цолов: Днес постигнахме нещо повече от победа

„Няма конкретна причина, просто цялостната картина е такава. За съжаление в нито един момент нямахме истински позитивни серии. По някаква причина нямаме абсолютно никакво състезателно темпо и нищо не се променя. Не разбирам защо не можем да сглобим един завършен, силен състезателен уикенд. Истинска главоблъсканица е да изоставаш с три секунди в квалификациите. Няма никакъв смисъл за мен.“

Американецът уточни, че първоначалното усещане в автомобила не е предвещавало подобен срив. По време на предсезонните тестове в Барселона той записа 11-о време, като остана само на 0,574 секунди от водача Рафаел Камара - шампионът във Формула 3 за 2025 година.

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Впоследствие обаче изоставането на Херта нарасна драстично. В първите пет кръга от кампанията средният му дефицит в квалификациите бе 0,848 секунди (14-а стартова позиция средно), а в следващите осем надпревари падна до средно 18-о място с разлика от 1,088 секунди. Кулминацията на кризата настъпи в Баку, където изоставането му нарасна до 2,484 секунди в първия квалификационен сегмент и до 3,091 секунди във втория. Към това се добавиха и инциденти на пистата, включително три катастрофи по време на състезателните уикенди на "Монца" и в Мадрид.

„Разочароващо е, но единственото, което можем да направим, е да продължим да опитваме. Не е сигурно дали това ще е последният кръг заради напрежението в Близкия изток и заплахата за стартовете в Катар и Абу Даби, но работим така, сякаш ни предстоят още две състезания, и ще се опитам да извлека максимума“, допълни пилотът.

Никола Цолов: Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата

Развитието на сезона постави под въпрос първоначалните очаквания на изпълнителния директор на Кадилак за Формула 1 Дан Таурис, който се надяваше на класиране в челната десетка на шампионата. Въпреки че Кадилак разглеждаше Херта като реален кандидат за титулярно място във Формула 1 при добри изяви, пилотът разкри, че засега няма конкретна обратна връзка от ръководството относно представянето му в поддържащите серии.

Херта води преговори с отбора за плановете си за 2027 година, като не изключва напълно евентуален втори сезон във Формула 2, макар това да не е водещият му приоритет. Той подчерта, че работата му в симулатора на Формула 1 и наскоро проведените тестове с по-стари болиди (TPC) показват отлични резултати, които обаче необяснимо не се пренасят на пистата във Формула 2.

Колтън Херта няма да се връща в Индикар през 2027 година

„Всичко зависи от това как ще изглежда следващата година. Основната ми цел остава влизането във Формула 1 и вярвам, че все още имам шанс през идните две години. Трябва да видя какви са плановете на Кадилак за мен – дали ще бъде роля на резервен пилот, или тестова програма. След като имам яснота, ще взема решение и за бъдещето си, включително дали има вариант за връщане в Индикар“, завърши американецът.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages