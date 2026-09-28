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Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
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Бившият национал Георги Донков даде мнение пред Sportal.bg относно считания за сигурен нов наставник на ЦСКА Маркус Гиздол. Бившето крило на Кьолн и Бохум, който потегли за Бундеслигата след силен сезон при "армейците" в средата на 90-те години, заяви, че познава германския специалист.

"Познавам се добре с Маркус, който има свой стил на работа. Той е един много добър специалист, натрупа сериозен опит през годините: започна от аматьори, мина през регионалните групи, после беше начело на юношите на Щутгарт, след това работи в дубъла на Хофенхайм, сетне беше помощник на имена като Хууб Стевенс и Ралф Рангник, за да стане после старши треньор в Шалке, Кьолн, Хамбургер, Локомотив (Москва), Турция. Мога да кажа, че буквално мина по цялата стълбичка преди да стане "шеф-треньор".

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Маркус е наставник, който умее да изпълнява поставената цел. В ЦСКА условията са перфектни и ще станат дори над това, когато отборът се завърне на "Армията". Проблем пред него би била адаптацията у нас, защото както знаем, уви, не всички стадиони в България са като "Армията". Предстоят му трудности относно интегрирането в нашия футбол. Това ми споделяше и друг мой приятел - Томас Райс. Казваше, че в Лудогорец всичко е отлично, но при гостувания навън се е сблъскал с неочаквани неща", заяви бившият помощник-треньор в националния отбор.

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