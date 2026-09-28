Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Бившият национал Георги Донков даде мнение пред Sportal.bg относно считания за сигурен нов наставник на ЦСКА Маркус Гиздол. Бившето крило на Кьолн и Бохум, който потегли за Бундеслигата след силен сезон при "армейците" в средата на 90-те години, заяви, че познава германския специалист.

"Познавам се добре с Маркус, който има свой стил на работа. Той е един много добър специалист, натрупа сериозен опит през годините: започна от аматьори, мина през регионалните групи, после беше начело на юношите на Щутгарт, след това работи в дубъла на Хофенхайм, сетне беше помощник на имена като Хууб Стевенс и Ралф Рангник, за да стане после старши треньор в Шалке, Кьолн, Хамбургер, Локомотив (Москва), Турция. Мога да кажа, че буквално мина по цялата стълбичка преди да стане "шеф-треньор".

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Маркус е наставник, който умее да изпълнява поставената цел. В ЦСКА условията са перфектни и ще станат дори над това, когато отборът се завърне на "Армията". Проблем пред него би била адаптацията у нас, защото както знаем, уви, не всички стадиони в България са като "Армията". Предстоят му трудности относно интегрирането в нашия футбол. Това ми споделяше и друг мой приятел - Томас Райс. Казваше, че в Лудогорец всичко е отлично, но при гостувания навън се е сблъскал с неочаквани неща", заяви бившият помощник-треньор в националния отбор.

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