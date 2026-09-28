Стела призна: Макларън се насочва към 2027

Андреа Стела потвърди, че фокусът в развитието на Макларън вече е прехвърлен към болида за следващата година. Сегашният модел, MCL40, ще получава само обновления, които вече са били одобрени преди тази промяна. Шефът на отбора на Макларън направи това признание след третия уикенд без точки за 2026 г. по време на Гран при на Азербайджан.

Само дни преди състезанието, главният технически директор на Макларън, Роб Маршал, заяви, че отборът няма планове да забавя развитието на MCL40, докато победите все още са възможни. След Баку остават осем състезания до края на сезон 2026, но за действащите световни шампиони остатъкът от кампанията ще бъде проведен предимно с части, пуснати в производство преди няколко седмици.

Up close with the final Safety Car restart in Baku 😮‍💨#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sY94VxvXTl — Formula 1 (@F1) September 28, 2026

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Сега Стела заяви, че някои нови компоненти все още са на път към настоящия болид, но ясно посочи къде са насочени ресурсите на фабриката в момента.

"Има поредица от части, които ще пристигнат на пистата, така че все още ще виждаме някои нови компоненти по MCL40. Но в момента, докато говорим, всички усилия вече са концентрирани върху болида за следващата година, а това, което виждаме да пристига на пистата, е резултат от части, пуснати в производство преди няколко седмици", обясни шефът на Макларън.

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Стела каза, че проблемите на градската писта в Баку са по-дълбоки от просто лош късмет. Той определи съботата като „много разочароваща“ и заяви, че Макларън „си плати за някои фундаментални ограничения на нашия пакет на този тип писта“.

Според Стела, нито един фактор не обяснява дефицита на правата. Той изброи аеродинамичното съпротивление на болида и избора на предавателни числа за писта с висока максимална скорост. Също така заяви, че сравнение с данните на Мерцедес е показало, че задвижващата система на Макларън „не е била оптимизирана“ в състезанието, въпреки че отборът се е доближил до пълния си потенциал в квалификацията.

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Все пак имаше и добри новини. Нов аеродинамичен пакет, насочен към представянето в бавните завои, е работил според очакванията на отбора. Стела очаква резервните части за повредените при катастрофата на Норис компоненти да бъдат готови за следващите състезания.

В допълнение Стела призна, че Баку е бил един от най-трудните уикенди за Норис през годината. Той също така каза, че по-голямата част от вината е на отбора и болида, а не на пилота.

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"Бих казал, че за Ландо това беше едно от най-трудните събития като цяло, които е преживял през 2026 г. – нещо, от което трябва да си извадим поуки, търсейки какво може да се подобри", допълни Стела.

Норис е четвърти в класирането при пилотите със 186 точки – на 116 точки зад лидера в шампионата Кими Антонели, който има 302 точки.

След като ресурсите на Макларън вече са насочени към 2027 г., защитаващият титлата си шампион има малко причини да очаква, че MCL40 ще успее да стопи тази разлика.

В официалните коментари на отбора след състезанието Стела беше по-оптимистичен. Той каза, че Макларън гледа на Баку „като на единичен случай“ и гледа напред „с оптимизъм“, като следващата спирка в календара е Малайзия.

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Снимки: Gettyimages