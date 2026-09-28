Ферари няма нужда от Хорнър, а от нов Ди Монтедземоло

В миналото отборът във Формула 1 беше безспорен приоритет за ръководството на Ферари. Днес обаче фокусът изглежда трайно изместен към бизнеса със серийни автомобили – проблем, който едва ли може да бъде решен само с привличането на фигури като Кристиан Хорнър или Люис Хамилтън.

Хорнър безспорно е опитен и влиятелен ръководител, който познава отлично механизмите за постигане на успехи в шампионата. След неотдавнашните му изказвания, че не би приел стандартна директорска позиция без дял в собствеността, освен ако не става дума за Ферари, слуховете за евентуалното му преминаване в Маранело бързо набраха скорост.

The Bahrain Grand Prix in Malaysia is just around the corner...#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/HYhGpLxJSI — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

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Въпросът обаче е дали бившият шеф на Ред Бул би могъл да върне Скудерията към победния път. След близо две десетилетия на посредствени резултати, честа смяна на ръководители и поредица от разочарования за шампиони зад волана, кризата във Ферари изглежда твърде дълбока за спасителна мисия на един или двама души.

Настоящият ръководител Фред Васьор свърши солидна работа по стабилизирането на състава и ще бъде запомнен с привличането на седемкратния световен шампион Хамилтън от доминиращ съперник към отбор, останал без индивидуална титла от 2007 година насам. Въпреки богатия си опит обаче, Васьор все още не успява да възроди славните дни. Онези, които очакваха моментално повторение на ерата на Михаел Шумахер, бързо останаха разочаровани.

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Вината обаче далеч не е изцяло на французина. Възраждането на тима в края на деветдесетте години не беше дело единствено на Жан Тод, Рос Браун, Рори Бърни, Джино Росато, Стефано Доменикали, Рубенс Барикело или самия Шумахер. То беше резултат от колективен синхрон под строгия и авторитарен контрол на Лука ди Монтедземоло.

„Спортът е моят живот и моят бизнес. Опитвам се да дам най-доброто от себе си. Тук съм, за да си върша работата, а тя е най-хубавата на света. Реалността е такава. Предстоят ни още седем състезания и ще се борим до последния завой“, сподели Васьор пред Sky Sports.

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Дали върху Васьор тегне напрежение, или дългосрочният му договор му дава нужното спокойствие, остава въпрос на преценка. При присъствието на лидер като Ди Монтедземоло или дори покойния Серджо Маркионе усещането за неотложност в тима щеше да бъде далеч по-осезаемо. В момента посоченият от фамилия Аниели за президент Джон Елкан и главният изпълнителен директор Бенедето Виня изглеждат твърде фокусирани върху търговската част на бизнеса, пропускайки риска Хамилтън да повтори съдбата на Фернандо Алонсо и Себастиан Фетел.

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Дали Хорнър наистина би могъл да върне Ферари на върха, остава въпрос без категоричен отговор.

Джери Перес, The Drive

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Снимки: Imago