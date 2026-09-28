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Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

  • 28 сеп 2026 | 14:19
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Пилотът на Ферари Шарл Льоклер настоя, че отборът трябва да реагира на скорошните подобрения, които конкурентните тимове въведоха в своите болиди.

По време на последната Гран при на Азербайджан Макларън и Ред Бул представиха значителни подобрения по колите си в стремежа си да направят крачка напред в представянето си.

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Междувременно Ферари нямаше нови компоненти и в Баку и записа пето поредно състезание без място на подиума.

Въпреки че Льоклер призна, че конфигурацията на пистата не е най-подходящата за характеристиките на болида SF-26, той отбеляза, че съперниците им са постигнали напредък.

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„Не мисля, че тази писта е особено подходяща за нашата кола - заяви Льоклер. - Надявам се, че ще можем да реагираме много скоро."

В момента Ферари заема второ място в шампионата при конструкторите, със 72 точки преднина пред Макларън, които имаха изключително тежко състезание в Баку и завършиха извън зоната на точките.

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Льоклер обаче е наясно със заплахата за второто място на Ферари и потвърди, че отборът също подготвя подобрения.

„Имаме няколко неща, които предстоят да се появят на колата - каза той. - Дали ще бъдат достатъчни, за да затворим разликата, без да знаем какво подготвят и останалите, е друг въпрос. Но имаме няколко неща, които би трябвало да ни помогнат да направим крачки напред."

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Снимки: Gettyimages

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