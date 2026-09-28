Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер настоя, че отборът трябва да реагира на скорошните подобрения, които конкурентните тимове въведоха в своите болиди.
По време на последната Гран при на Азербайджан Макларън и Ред Бул представиха значителни подобрения по колите си в стремежа си да направят крачка напред в представянето си.
Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку
Междувременно Ферари нямаше нови компоненти и в Баку и записа пето поредно състезание без място на подиума.
Въпреки че Льоклер призна, че конфигурацията на пистата не е най-подходящата за характеристиките на болида SF-26, той отбеляза, че съперниците им са постигнали напредък.
Кога Верстапен ще получи наказание за нов мотор?
„Не мисля, че тази писта е особено подходяща за нашата кола - заяви Льоклер. - Надявам се, че ще можем да реагираме много скоро."
В момента Ферари заема второ място в шампионата при конструкторите, със 72 точки преднина пред Макларън, които имаха изключително тежко състезание в Баку и завършиха извън зоната на точките.
Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?
Льоклер обаче е наясно със заплахата за второто място на Ферари и потвърди, че отборът също подготвя подобрения.
„Имаме няколко неща, които предстоят да се появят на колата - каза той. - Дали ще бъдат достатъчни, за да затворим разликата, без да знаем какво подготвят и останалите, е друг въпрос. Но имаме няколко неща, които би трябвало да ни помогнат да направим крачки напред."
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages