Маверик Винялес се завръща на пистата за Гран При на Япония

Испанският пилот Маверик Винялес ще вземе участие в предстоящото състезание за Гран При на Япония, след като прекара три месеца извън пистата поради контузия, обявиха официално от отбора на Тех3 КТМ.

Винялес, който има 10 победи в Кралския клас, получи разрешение от медицинския щаб да отпътува за пистата „Мотеги“, където между 1 и 3 октомври ще се проведе 16 кръг от сезона в MotoGP за 2026 година. Това ще бъде първият му състезателен старт от 12 юли насам, когато усложнения от стара травма в рамото го принудиха да преустанови участия след Гран При на Германия. През настоящата кампания испанецът пропусна общо седем надпревари в два отделни периода.

IT’S OFFICIAL! ✅



Maverick Viñales will return to action this weekend at Motegi! ✊#JapaneseGP🇯🇵 pic.twitter.com/esocuaPwid — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2026

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За да се подготви за своето завръщане, Винялес направи тестови обиколки с мотоциклета КТМ RC16 по време на изпитанията на Пирели на австрийската писта „Ред Бул Ринг“ през изминалата седмица.

„Изключително съм щастлив, че най-накрая мога да обявя завръщането си на пистата. Последните няколко месеца бяха продължителен процес, в който работих неуморно всеки ден, за да стигна до този момент. Все още не съм на 100%, но се движа в правилната посока и се чувствам готов за следващата стъпка. В Мотеги целта ще бъде да напредвам постепенно, да разбера какво е физическото ми състояние и да си върна доброто усещане върху мотора. Искам да изкажа специални благодарности на всички в Центъра за спортни постижения на Ред Бул и на лекарите за техните грижи и подкрепа по време на моето възстановяване. Нямам търпение отново да се състезавам", заяви Винялес.

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Сагата с физическото състояние на испанеца започна още през 2025 година, когато той получи счупване в рамото по време на квалификацията на пистата „Заксенринг“. След първоначална операция и пропуснати състезания, той влезе с големи амбиции в новия сезон, но претърпя разочароващо начало в първите стартове. Последва коригираща хирургическа интервенция за отстраняване на разхлабен винт, след което той се върна на пистата в Барселона след отсъствие в три кръга, но не успя да демонстрира познатото темпо.

С оглед на ситуацията Винялес взе решение за нова пауза след лятната почивка и пропусна последните четири състезания, за да се възстанови напълно. Въпреки че все още не е достигнал върхова форма, испанският пилот планира да използва състезателния уикенд в Япония, за да натрупа увереност и да завърши на високо ниво двегодишния си договор с тима на Тех3.

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Мениджърът на тима Никола Гойон също изрази своето удовлетворение от завръщането на състезателя.

„Много се радваме да потвърдим, че Маверик ще бъде с нас в Япония. От самото начало наш приоритет бе да го подкрепяме по време на възстановяването му и да гарантираме, че той ще се завърне само когато е напълно готов, без излишен натиск. Пътят се оказа по-дълъг от първоначалните очаквания, но Маверик вложи огромни усилия в рехабилитацията си и е чудесно, че отново ще го видим на стартовата решетка. Наясно сме, че след толкова дълго отсъствие ще е нужно време за адаптация, затова ще му осигурим пълна подкрепа през целия уикенд, за да намери ритъма си стъпка по стъпка. За целия екип е страхотно, че съставът ни отново е пълен.“

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Gettyimages