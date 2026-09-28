Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Маверик Винялес се завръща на пистата за Гран При на Япония

  • 28 сеп 2026 | 19:54
  • 124
  • 0

Испанският пилот Маверик Винялес ще вземе участие в предстоящото състезание за Гран При на Япония, след като прекара три месеца извън пистата поради контузия, обявиха официално от отбора на Тех3 КТМ.

Винялес, който има 10 победи в Кралския клас, получи разрешение от медицинския щаб да отпътува за пистата „Мотеги“, където между 1 и 3 октомври ще се проведе 16 кръг от сезона в MotoGP за 2026 година. Това ще бъде първият му състезателен старт от 12 юли насам, когато усложнения от стара травма в рамото го принудиха да преустанови участия след Гран При на Германия. През настоящата кампания испанецът пропусна общо седем надпревари в два отделни периода.

Фабио Куартараро се раздели с личния си спонсор заради Хонда
Фабио Куартараро се раздели с личния си спонсор заради Хонда

За да се подготви за своето завръщане, Винялес направи тестови обиколки с мотоциклета КТМ RC16 по време на изпитанията на Пирели на австрийската писта „Ред Бул Ринг“ през изминалата седмица.

„Изключително съм щастлив, че най-накрая мога да обявя завръщането си на пистата. Последните няколко месеца бяха продължителен процес, в който работих неуморно всеки ден, за да стигна до този момент. Все още не съм на 100%, но се движа в правилната посока и се чувствам готов за следващата стъпка. В Мотеги целта ще бъде да напредвам постепенно, да разбера какво е физическото ми състояние и да си върна доброто усещане върху мотора. Искам да изкажа специални благодарности на всички в Центъра за спортни постижения на Ред Бул и на лекарите за техните грижи и подкрепа по време на моето възстановяване. Нямам търпение отново да се състезавам", заяви Винялес.

Априлия: Без заповеди от бокса, докато Мартин и Бедзеки се борят за титлата
Априлия: Без заповеди от бокса, докато Мартин и Бедзеки се борят за титлата

Сагата с физическото състояние на испанеца започна още през 2025 година, когато той получи счупване в рамото по време на квалификацията на пистата „Заксенринг“. След първоначална операция и пропуснати състезания, той влезе с големи амбиции в новия сезон, но претърпя разочароващо начало в първите стартове. Последва коригираща хирургическа интервенция за отстраняване на разхлабен винт, след което той се върна на пистата в Барселона след отсъствие в три кръга, но не успя да демонстрира познатото темпо.

С оглед на ситуацията Винялес взе решение за нова пауза след лятната почивка и пропусна последните четири състезания, за да се възстанови напълно. Въпреки че все още не е достигнал върхова форма, испанският пилот планира да използва състезателния уикенд в Япония, за да натрупа увереност и да завърши на високо ниво двегодишния си договор с тима на Тех3.

Педро Акоста: Искам да победя Марк Маркес със същия мотор
Педро Акоста: Искам да победя Марк Маркес със същия мотор

Мениджърът на тима Никола Гойон също изрази своето удовлетворение от завръщането на състезателя.

„Много се радваме да потвърдим, че Маверик ще бъде с нас в Япония. От самото начало наш приоритет бе да го подкрепяме по време на възстановяването му и да гарантираме, че той ще се завърне само когато е напълно готов, без излишен натиск. Пътят се оказа по-дълъг от първоначалните очаквания, но Маверик вложи огромни усилия в рехабилитацията си и е чудесно, че отново ще го видим на стартовата решетка. Наясно сме, че след толкова дълго отсъствие ще е нужно време за адаптация, затова ще му осигурим пълна подкрепа през целия уикенд, за да намери ритъма си стъпка по стъпка. За целия екип е страхотно, че съставът ни отново е пълен.“

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Латвала се завръща начело на Тойота за решителната битка

Латвала се завръща начело на Тойота за решителната битка

  • 28 сеп 2026 | 15:20
  • 406
  • 0
Джордж Ръсел: Напрежението е върху Антонели в битката за титлата

Джордж Ръсел: Напрежението е върху Антонели в битката за титлата

  • 28 сеп 2026 | 14:57
  • 791
  • 2
В Италия: Хамилтън се цупи, Васьор подкрепя Леклер

В Италия: Хамилтън се цупи, Васьор подкрепя Леклер

  • 28 сеп 2026 | 14:42
  • 2531
  • 15
Стела призна: Макларън се насочва към 2027

Стела призна: Макларън се насочва към 2027

  • 28 сеп 2026 | 14:30
  • 846
  • 0
Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

  • 28 сеп 2026 | 14:19
  • 1320
  • 1
Пиастри: Грешката ми в Азербайджан, беше „малко странна“

Пиастри: Грешката ми в Азербайджан, беше „малко странна“

  • 28 сеп 2026 | 14:08
  • 621
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 3922
  • 52
Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
  • 3453
  • 5
Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

  • 28 сеп 2026 | 19:00
  • 15812
  • 3
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 108950
  • 264
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 32666
  • 98
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 26959
  • 75