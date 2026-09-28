Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

За първи път от 2017 година насам Формула 1 се насочва към пистата „Сепанг“ в Малайзия, която ще приеме тазгодишното издание на Гран При на Бахрейн. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд край Куала Лумпур, като всички часове са в българско време.
Петък (2 октомври):
7:30 часа – Формула 1 първа тренировка
11:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (3 октомври):
7:30 часа – Формула 1 трета тренировка
11:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (4 октомври):
10:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)
Снимки: Sportal.bg