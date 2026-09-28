Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

За първи път от 2017 година насам Формула 1 се насочва към пистата „Сепанг“ в Малайзия, която ще приеме тазгодишното издание на Гран При на Бахрейн. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд край Куала Лумпур, като всички часове са в българско време.

The Bahrain Grand Prix in Malaysia is just around the corner...#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/HYhGpLxJSI — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

Петък (2 октомври):

7:30 часа – Формула 1 първа тренировка

11:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (3 октомври):

7:30 часа – Формула 1 трета тренировка

11:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (4 октомври):

10:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg