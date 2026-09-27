Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов е много близо до това да си гарантира нужните точки, за да може да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1.

В момента Българския лъв има 25 суперлиценз точки, които той получи за второто си място във Формула 3 през 2025 година. Те са му достатъчни, за да вземе лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1, но не и в състезания. За такъв лиценз той се нуждае от поне 40 суперлиценз точки, а българинът е много близо до това да си ги гарантира още преди края на първия му сезон във Формула 2.

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За да се случи това, Цолов трябва да завърши в топ 5 в крайното класиране, с което ще получи минимум 20 точки и така ще събере повече от нужните 40. В момента Българския лъв заема второто място с подреждането с актив от 200 точки и изоставане от седем спрямо лидера Рафаел Камара. В същото време той води с 11 пред Алекс Дън, с 37 пред Габриеле Мини, с 63 пред Дино Беганович и с 67 пред съотборника си в Кампос Ноел Леон, а седмият Мартиниус Стеншорн е на 93 пункта зад Цолов.

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По програма до края на шампионата остават два кръга, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. В тях пилотите ще си разпределят общо 78 точки от двете квалификации, двата спринта и двете основни състезания на „Лусайл“ и „Яс Марина“.

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Това означава, че независимо как се развият състезанията в Близкия изток, ако те се проведат, Цолов ще завърши в топ 6 в крайното класиране във Формула 2, тъй като няма как да бъде изпреварен от Стеншорн. А, за да си гарантира място в топ 5 и съответно нужните точки за пълен суперлиценз, Цолов ще трябва да спечели само 12 точки в рамките на финалните два кръга. По този начин той ще натрупа достатъчно голяма преднина пред Леон и мексиканецът няма да може да го изпревари, дори и да вземе максималните 78 точки в Катар и Абу Даби.

Снимки: Red Bull Content Pool

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