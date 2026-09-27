Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 3685
  • 5

Никола Цолов е много близо до това да си гарантира нужните точки, за да може да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1.

В момента Българския лъв има 25 суперлиценз точки, които той получи за второто си място във Формула 3 през 2025 година. Те са му достатъчни, за да вземе лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1, но не и в състезания. За такъв лиценз той се нуждае от поне 40 суперлиценз точки, а българинът е много близо до това да си ги гарантира още преди края на първия му сезон във Формула 2.

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

За да се случи това, Цолов трябва да завърши в топ 5 в крайното класиране, с което ще получи минимум 20 точки и така ще събере повече от нужните 40. В момента Българския лъв заема второто място с подреждането с актив от 200 точки и изоставане от седем спрямо лидера Рафаел Камара. В същото време той води с 11 пред Алекс Дън, с 37 пред Габриеле Мини, с 63 пред Дино Беганович и с 67 пред съотборника си в Кампос Ноел Леон, а седмият Мартиниус Стеншорн е на 93 пункта зад Цолов.

Никола Цолов: Днес постигнахме нещо повече от победа
Никола Цолов: Днес постигнахме нещо повече от победа

По програма до края на шампионата остават два кръга, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. В тях пилотите ще си разпределят общо 78 точки от двете квалификации, двата спринта и двете основни състезания на „Лусайл“ и „Яс Марина“.

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Това означава, че независимо как се развият състезанията в Близкия изток, ако те се проведат, Цолов ще завърши в топ 6 в крайното класиране във Формула 2, тъй като няма как да бъде изпреварен от Стеншорн. А, за да си гарантира място в топ 5 и съответно нужните точки за пълен суперлиценз, Цолов ще трябва да спечели само 12 точки в рамките на финалните два кръга. По този начин той ще натрупа достатъчно голяма преднина пред Леон и мексиканецът няма да може да го изпревари, дори и да вземе максималните 78 точки в Катар и Абу Даби.

Снимки: Red Bull Content Pool

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Джеймс Ваулс похвали усилията на Уилямс след големия пакет с подобрения за Баку

Джеймс Ваулс похвали усилията на Уилямс след големия пакет с подобрения за Баку

  • 27 сеп 2026 | 10:45
  • 386
  • 0
Кими Антонели обеща да се върна по-силен след "най-слабия" си уикенд за сезона

Кими Антонели обеща да се върна по-силен след "най-слабия" си уикенд за сезона

  • 27 сеп 2026 | 10:13
  • 518
  • 0
Лиам Лоусън: Не разбирам защо Арвид не беше наказан, след като съсипа пода ми

Лиам Лоусън: Не разбирам защо Арвид не беше наказан, след като съсипа пода ми

  • 27 сеп 2026 | 09:56
  • 958
  • 0
Антонели вече не може да спечели титлата в Сингапур

Антонели вече не може да спечели титлата в Сингапур

  • 27 сеп 2026 | 09:38
  • 4307
  • 3
Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 09:24
  • 3656
  • 0
Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

  • 27 сеп 2026 | 09:06
  • 1301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 158007
  • 1301
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 33313
  • 427
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 44574
  • 39
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 57883
  • 355
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 8373
  • 0