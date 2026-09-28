В Италия: Хамилтън се цупи, Васьор подкрепя Леклер

Люис Хамилтън беше обвинен, че се „цупи“ във Ферари в колонка на Джорджо Теруци за италианския вестник Кориере дела Сера. Според журналиста „нещо се е счупило“ в Скудерията и отношенията на Хамилтън с Фред Васьор са се влошили, защото е усетил, че шефът на отбора е твърде близък с Шарл Леклер.

Коментарът се появи след поредния труден уикенд за Ферари по време на Гран при на Азербайджан. Темпото на Мерцедес унижи Ферари и останалата част от стартовата решетка, а Леклер и Хамилтън успяха да завършат съответно едва на четвърто и шесто място в състезанието.

Up close with the final Safety Car restart in Baku 😮‍💨#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sY94VxvXTl — Formula 1 (@F1) September 28, 2026

Стела призна: Макларън се насочва към 2027

Хамилтън започна втората половина на сезона на второ място в класирането и на близка дистанция от Андреа Кими Антонели. Четири състезания по-късно надеждите му за титлата са изчезнали, а той изостава от лидера в шампионата със 103 точки.

Напрежението върху ръководството на Ферари също се покачва. Васьор и неговите пилоти се сблъскаха с въпроси относно Кристиан Хорнър, след като бившият шеф на Ред Бул даде интервю за вестник Таймс и се самопредложи за поста.

Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

Първата мишена на Теруци беше начинът, по който Хамилтън се държа с медиите в Баку, който той сравни с поведението на Кими Райконен от миналото.

"В интервютата в Баку той звучеше като Райконен от добрите стари времена. Има нулево желание да говори. Няма желание да бъде никъде другаде. Нещо не е наред с настроението на Хамилтън", написа Теруци.

Леклер иска спешна реакция от страна на Ферари

Журналистът посочи скорошните резултати на Хамилтън като една от причините за промяната в настроението му. Той също така изложи и втора теория: отношения с персонала на Ферари на пистата, които той определи като „далеч от миролюбиви“.

Най-поразителната част от колонката е твърдението, че нетърпението на Хамилтън произтича от решения, които според него са облагодетелствали съотборника му. Хамилтън е пред Леклер в класирането през този сезон.

Кога Верстапен ще получи наказание за нов мотор?

"Някои оправдават явното му нетърпение със серия от нагласи и решения, които бяха твърде благоприятни за Леклер през сезон, в който той се оказа в по-изгодна позиция от съотборника си. Нещо, което също отне сладостта от отношенията му с Васьор, който според него е бил малко твърде близък с Шарл", уточни Теруци.

Теруци също пише, че не всички в Маранело са на страната на Хамилтън. Някои твърдят, че са допуснати грешки по колата на „шампион, който не толерира неудобни ситуации“, докато други „обвиняват Хамилтън, че хвърля вината върху инженерите, дори когато той е бил отговорен за слабото си представяне“.

Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?

В отделен материал Флавио Ванети от „Кориере дела Сера“ даде на Хамилтън оценка 5/10 за представянето му в Баку. Той написа, че нищо не се е откроило в представянето му и предупреди, че Хамилтън, след скорошното повдигане на духа, „може отново да започне да се цупи и да загуби мотивация“.

Това не е първият път, в който вестникът съобщава за напрежение между Хамилтън и Васьор. По-рано този месец „Кориере дела Сера“ информира, че Хамилтън е поискал промени сред персонала на Ферари на пистата. Изданието също така предположи, че отношенията му с шефа на отбора са се обтегнали.

Тогава Хамилтън отговори в Инстаграм с публикация, която директно отхвърли историята.

Пиастри: Грешката ми в Азербайджан, беше „малко странна“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago