Хуан Пабло Монтоя защити Франко Колапинто въпреки удара в Баку

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя защити нападателния стил на Франко Колапинто след масовия сблъсък, белязал надпреварата за Гран при на Азербайджан.

Аржентинският състезател предизвика сериозен инцидент на първи завой при рестарта след появата на колата за сигурност по уличното трасе в Баку. След грешка при преценката на точката за спиране, Колапинто блокира гумите и се удари в своя съотборник в Алпин Пиер Гасли, който впоследствие връхлетя върху болида на Ландо Норис. В резултат на удара и тримата пилоти бяха принудени да прекратят участието си в състезанието.

Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

Колапинто побърза да се извини веднага след финала и призна, че е бил в ситуация на пълна загуба на контрол, но инцидентът предизвика остри критики от страна на потърпевшите съперници. Коментирайки ситуацията в ефира на официалната телевизия на Формула 1 след състезанието, Монтоя изрази различна гледна точка и похвали смелостта на аржентинеца.

„Мисля, че той очакваше, че всички ще спрат дълбоко в завоя - обясни Монтоя. - Проблемът обаче е, че като си толкова назад, все едно си в задръстване. Всички пред теб намаляват. Видяхме как той наби спирачките, гумите блокираха и беше сигурно, че ще удари някого. Затова Франко се дръпна встрани, към вътрешната част на пистата и почти успя да спре колата. Направи грешка и удари съотборника си и Ландо, направи грешка, но можеше да се измъкне.“

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Монтоя допълни, че именно агресивното мислене отличава смелите състезатели: „Трудното в такива моменти е да останеш агресивен, да видиш възможност и да я атакуваш — аз се възхищавам на хората, които опитват. При рестарт някои гледат просто да не загубят позиция, докато Франко е от пилотите, които веднага се стремят да спечелят място. Когато си такъв типаж — подобно на Макс Верстапен — и винаги атакуваш открилите се шансове, неизбежно правиш и грешки.“

В момента Колапинто се намира на 12-о място в шампионата при пилотите с актив от 27 точки. За сравнение, неговият съотборник Гасли заема десетата позиция с 41 точки.

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Снимки: Imago