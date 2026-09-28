Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Слушай на живо: България - Естония

Националният селекционер на България Александър Димитров сподели пред представителите на медиите очакванията си за предстоящия мач с Естония от турнира Лига на нациите. Sportal.bg излъчи на живо брифинга на треньора на "лъвовете".

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"Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем, с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни утре. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно - няма все да е така! Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации.

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Теодор Иванов отпада за съжаление, получи разтежение, даде всичко от себе си, постара се. Всеки един може да започне титуляр в този прозорец от четири мача. Други здравословни проблеми, слава Богу, нямаме. Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупя прокобата, надали аз ще съм най-умният, първият. Начинът е себераздаване.

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През времето към мен е имало много негативизъм, приел съм го. Сядайки на това място, съм знаел какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз. Искаме да победим Естония, да играем агресивно, да покажем по-добро лице. Люксембург притежава добра енергия и физика, комплектован отбор с добре събрани линии. Много дисциплинирани в защита, безкомпромисни. Това трябва да го преодолеем. Искам да печелим единоборствата, срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да сме по-ефективни в атакуващата фаза", заяви националният селекционер.

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Снимки: Startphoto