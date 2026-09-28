Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

  • 28 сеп 2026 | 13:22
  • 376
  • 0

Световният шампион Ландо Норис поднесе извиненията си на Франко Колапинто за това, че е поискал аржентинецът да бъде изваден от едно състезание след сблъсъка им по време на Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Колапинто предизвика верижна катастрофа при рестарта в 36 обиколка, след като блокира гуми на първия завой на хлъзгавата улична писта в Баку. Инцидентът доведе до отпадането на самия него, съотборника му Пиер Гасли и Норис от Макларън.

Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?
Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?

Норис беше бесен след инцидента и заяви, че безразсъдното каране на Колапинто трябва да бъде строго наказано от стюардите на Ф1.

„Не съм гледал повторение. Просто ме извадиха от състезанието. Мисля, че ФИА трябва да бъде по-строга и да започне да налага забрани за участие за подобни неща“, избухна Норис.

„Това е небрежност от страна на някои хора. Струва много пари. Всичките ми части сега са за боклука. Хората просто трябва да бъдат наказвани, защото това не е пилотиране, което заслужава да бъде във Формула 1.“

Стела предупреди Колапинто за наказанието на Бриаторе
Стела предупреди Колапинто за наказанието на Бриаторе

Запитан дали има смекчаващи вината обстоятелства предвид хлъзгавата писта в Баку, Норис добави: „Във Формула 1 очакваш пилотите да предвиждат нещата.“

„Сцеплението ще бъде ниско. Температурите на гумите са ниски, макар че не бяха чак толкова. Във Формула 1 искаме да се състезаваме срещу най-добрите пилоти в света, а когато се случват такива неща, това е, защото те не трябва да са тук.“

Ясно е наказанието на Франко Колапинто за мелето в Баку
Ясно е наказанието на Франко Колапинто за мелето в Баку

„Ако причиниш катастрофа при такъв рестарт, трябва да получиш поне едно състезание наказание.“

След като имаше два дни да обмисли инцидента, Норис вече оттегли тези коментари и заяви, че се е извинил лично на Колапинто, след като думите му предизвикаха нова вълна от онлайн тормоз, който съпътства кариерата на аржентинеца във Ф1.

Верстапен и Ръсел защитиха Колапинто след инцидента
Верстапен и Ръсел защитиха Колапинто след инцидента

„Като цяло тежък уикенд в Баку и, разбира се, разочароващ и ранен край на състезанието“, написа Норис в социалните мрежи.

„След състезанието изпратих съобщение на Франко, в което се извиних за коментарите, които направих и които просто не трябваше да казвам.“

Външният министър на Аржентина се подигра на Ландо Норис след коментара на шампиона
Външният министър на Аржентина се подигра на Ландо Норис след коментара на шампиона

„Знам, че мога да съм по-добър, а емоциите бяха силни, но това не е извинение, беше грешно от моя страна. Самият аз съм правил грешки през годините и знам, че това е голяма част от състезанията и борбата на ръба на възможностите.“

„С Франко се разбрахме добре, все още сме добри приятели и двамата сме развълнувани да се върнем към състезанията този уикенд.“

Франко Колапинто се извини за инцидента с Пиер Гасли и Ландо Норис
Франко Колапинто се извини за инцидента с Пиер Гасли и Ландо Норис

Колапинто пое отговорност за своята „голяма грешка“, която разгневи и шефа на Алпин Флавио Бриаторе, тъй като коства на отбора двоен финал в зоната на точките.

Норис за Колапинто: Някои пилоти не трябва да са във Формула 1
Норис за Колапинто: Някои пилоти не трябва да са във Формула 1
 Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 28 сеп 2026 | 08:05
  • 7563
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 28 сеп 2026 | 08:00
  • 2066
  • 0
Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?

Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?

  • 27 сеп 2026 | 20:50
  • 6928
  • 3
Шарл Леклер с неприятно постижение в Баку

Шарл Леклер с неприятно постижение в Баку

  • 27 сеп 2026 | 19:59
  • 4044
  • 2
20-годишна навигаторка загина в испанско рали

20-годишна навигаторка загина в испанско рали

  • 27 сеп 2026 | 19:45
  • 2644
  • 1
Стела предупреди Колапинто за наказанието на Бриаторе

Стела предупреди Колапинто за наказанието на Бриаторе

  • 27 сеп 2026 | 19:24
  • 3209
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 59109
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33780
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 17949
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10211
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8319
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7471
  • 7