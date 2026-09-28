Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

Световният шампион Ландо Норис поднесе извиненията си на Франко Колапинто за това, че е поискал аржентинецът да бъде изваден от едно състезание след сблъсъка им по време на Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Колапинто предизвика верижна катастрофа при рестарта в 36 обиколка, след като блокира гуми на първия завой на хлъзгавата улична писта в Баку. Инцидентът доведе до отпадането на самия него, съотборника му Пиер Гасли и Норис от Макларън.

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Норис беше бесен след инцидента и заяви, че безразсъдното каране на Колапинто трябва да бъде строго наказано от стюардите на Ф1.

„Не съм гледал повторение. Просто ме извадиха от състезанието. Мисля, че ФИА трябва да бъде по-строга и да започне да налага забрани за участие за подобни неща“, избухна Норис.

„Това е небрежност от страна на някои хора. Струва много пари. Всичките ми части сега са за боклука. Хората просто трябва да бъдат наказвани, защото това не е пилотиране, което заслужава да бъде във Формула 1.“

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Запитан дали има смекчаващи вината обстоятелства предвид хлъзгавата писта в Баку, Норис добави: „Във Формула 1 очакваш пилотите да предвиждат нещата.“

„Сцеплението ще бъде ниско. Температурите на гумите са ниски, макар че не бяха чак толкова. Във Формула 1 искаме да се състезаваме срещу най-добрите пилоти в света, а когато се случват такива неща, това е, защото те не трябва да са тук.“

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„Ако причиниш катастрофа при такъв рестарт, трябва да получиш поне едно състезание наказание.“

След като имаше два дни да обмисли инцидента, Норис вече оттегли тези коментари и заяви, че се е извинил лично на Колапинто, след като думите му предизвикаха нова вълна от онлайн тормоз, който съпътства кариерата на аржентинеца във Ф1.

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„Като цяло тежък уикенд в Баку и, разбира се, разочароващ и ранен край на състезанието“, написа Норис в социалните мрежи.

„След състезанието изпратих съобщение на Франко, в което се извиних за коментарите, които направих и които просто не трябваше да казвам.“

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„Знам, че мога да съм по-добър, а емоциите бяха силни, но това не е извинение, беше грешно от моя страна. Самият аз съм правил грешки през годините и знам, че това е голяма част от състезанията и борбата на ръба на възможностите.“

„С Франко се разбрахме добре, все още сме добри приятели и двамата сме развълнувани да се върнем към състезанията този уикенд.“

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Колапинто пое отговорност за своята „голяма грешка“, която разгневи и шефа на Алпин Флавио Бриаторе, тъй като коства на отбора двоен финал в зоната на точките.

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Снимки: Gettyimages