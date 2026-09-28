Кога Верстапен ще получи наказание за нов мотор?

Макс Верстапен заяви, че „предстои наказание на стартовата решетка“ заради нова задвижваща система. в някои от следващите стартове във Формула 1. Лоран Мекис обаче не е толкова сигурен.
Ред Бул очаква резултатите от технически анализ, преди да реши дали Макс Верстапен ще трябва да понесе наказание на стартовата решетка по-късно през сезона.
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Четирикратният шампион във Формула 1 претърпя неочакван проблем с двигателя по време на квалификацията за Гран При на Азербайджан в Баку – повреда, която провали надеждите му за силна стартова позиция.
Нидерландецът все пак спаси силен резултат, завършвайки втори на градската писта в Баку, но собственото му заключение след квалификацията беше, че „в някакъв момент предстои наказание на стартовата решетка“.
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Ред Бул избегна наказание в Баку, като смени компоненти в рамките на наличния набор от задвижващи системи, с които Верстапен вече разполагаше преди състезанието. Остава неясно обаче кога точно, или дори дали, в крайна сметка ще се наложи наказание.
Шефът на отбора Лоран Мекис все още не е готов да се съгласи с оценката на Верстапен и иска да види какво ще покаже анализът на проблемите от квалификацията, преди да вземе решение.
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„Все още не е ясно - заяви Мекис по-късно. - До голяма степен ще зависи от нашия анализ на проблемите, които имахме с двигателя му в квалификацията, който трябваше да свалим от колата, и дали ще можем да използваме този двигател отново.“
„Въз основа на това ще видим дали можем да стигнем до края с неговия четвърти двигател от наличния набор.“
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Това оставя няколко възможни пътя пред Ред Бул. Възможно е изобщо да не се наложи наказание на стартовата решетка, ако частите, които вече са в наличност, се окажат достатъчни за завършване на сезона.
Ако наказанието се окаже неизбежно, както предположи Верстапен, базираният в Милтън Кийнс отбор може или да изчака, докато стане абсолютно необходимо, или да планира и избере момент, в който доброволно да понесе удара. Мерцедес предприе този подход с Кими Антонели на „Монца“.
Относно проблемите със задвижващата система, които засегнаха Верстапен в квалификацията в Баку, Мекис обясни: „Имахме два различни проблема със задвижващата система и това ни коства много, но такава е играта.“
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„Честно казано, Макс беше много, много силен още от петък и вероятно щеше да се бори за първа редица без проблемите, които имахме със задвижващата система.“
„Разбира се, решаването на проблема с новия двигател ни позволи да се върнем на конкурентното ниво, което се надявахме да имаме.“
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Снимки: Gettyimages