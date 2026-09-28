Хаджар е получил изрично нареждане да не изпреварва Верстапен

ТВ зрителите на Гран При на Азербайджан така и не разбраха дали от Ред Бул разрешиха или не на Исак Хаджар да атакува лидера на тима Макс Верстапен, когато французинът беше по-бърз.

В по-ранен етап на надпреварата Хаджар, който стартира с меките гуми, пропусна Макс напред, който беше със средно твърди, но малко след това темпото на Верстапен спадна и той започна да бави Исак, който от своя страна поиска по радиото съотборникът му да вдигне скоростта, а след това и разрешение да го атакува.

Red Bull told Isack Hadjar not to attack Max Verstappen during the Azerbaijan GP, prompting fresh scrutiny over team orders and internal racing boundaries. pic.twitter.com/CHkGwGp6k3 — PitWall Pixels 🏎️ (@PitWallPixels) September 28, 2026

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Избирателно излъчваните от ФОМ радио съобщения между Хаджар и бокса на Ред Бул звучаха така сякаш Хаджар има разрешение да се бори със съотборника си за позицията. Но според друго съобщение, което не излезе в ефир, Исак е получил изрично нареждане от бокса да не изпреварва Верстапен.

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Това е станало в 27 обиколка, един тур, след като инженерът на Хаджар му каза, че трябва да се борят чисто с Макс, а Верстапен затвори вътрешната траектория на първи завой, където Исак го пропусна напред в 7 тур.

„Добре, Исак, искам да задържиш позицията си, искаме да задържиш позицията си“, казва инженерът Ричард Ууд на Хаджар, с което темата за амбициите на французина да изпревари Верстапен е приключена.

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Много анализатори се запитаха дали Верстапен би изпълнил нареждането от бокса, което Хаджар получи в 7 обиколка и което той се подчини.

Последният път, когато Макс трябваше да пропусне съотборника си - Серхио Перес в Бразилия през 2022, той отказа и това се превърна в поредния скандал с неизпълнение на заповеди от бокса в историята на Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages