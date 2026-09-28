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Мартин Чой с титла №20 на България, стана шампион и на Източна Европа

  • 28 сеп 2026 | 20:42
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Мартин Чой с титла №20 на България, стана шампион и на Източна Европа

Мартин Чой от Eko Racing Team добави още една златна страница към впечатляващата си кариера. Българският мотоциклетен ас спечели 20-ата си титла на България в клас Супербайк, а успехът във финалния уикенд на сезона край Самоков има още по-голяма стойност, защото в същия състезателен уикенд Чой стана шампион и в BMU European Championship.

Така равносметката за Чой вече е впечатляваща – 36 шампионски титли в кариерата му. Постижение, което още веднъж подчертава изключителното му постоянство и дълголетие в мотоциклетния спорт.

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Двадесетата национална титла в Супербайк не е просто поредното отличие във витрината на Мартин Чой. Тя е доказателство за една кариера, в която скоростта, дисциплината и способността да се поддържа високо ниво в продължение на десетилетия се превръщат в запазена марка.

През сезон 2026 Мартин показа скоростта си на различни трасета. В Серес той записа две победи в Супербайк в рамките на един уикенд, а по-късно на „Словакия Ринг“ добави и второ място.

Всичко това доведе до финалния уикенд, в който Чой трябваше да затвори сезона по най-силния възможен начин.

Финалът на сезона край Самоков събра на едно място решаващите кръгове от националния шампионат и този на Източна Европа - BMU European Road Racing Championship. Именно там Мартин Чой сложи точката на поредния си шампионски сезон. И ако една титла е повод за празник, две титли в един и същи уикенд превръщат финала на сезона в специален момент дори по стандартите на Чой.

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Защото неговата кариера отдавна не се измерва само с отделни победи. Тя се измерва с години на върха.

През 2026 г. Мартин Чой започна състезателното си партньорство с Дукати България, като в битката за титлите разчиташе на Дукати Panigale V4 R. Партньорството с Дукати България ще продължи и през 2027 г., което означава, че историята между Чой и италианската марка ще има своето следващо продължение.

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