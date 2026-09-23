Новият селекционер на Шотландия: Има притеснение

Новият мениджър на националния отбор на Шотландия Себастиен Поконьоли призна, че изпитва известно притеснение преди дебюта си начело на страната в съботния мач срещу Словения в Лигата на нациите на УЕФА. Белгийският специалист беше назначен през август, заемайки мястото на Стив Кларк, чийто период начело на "гайдарите" приключи след отпадането в груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка през юни.

Новият селекционер на националния отбор на Шотландия: Това е много голямо предизвикателство

Поконьоли ще започне с четири мача в рамките на 11 дни в Лигата на нациите, като след гостуването в Любляна предстои домакинство срещу Швейцария, гостуване в Република Северна Македония и реванш срещу Словения в Глазгоу. "Ако говорим за притеснение, има го, но е положително притеснение. Става въпрос за отговорна работа. Вълнувам се и нямам търпение да бъда на тъчлинията", заяви наставникът пред BBC.

За предстоящите мачове Себастиен Поконьоли повика осем дебютанти и ще разчита на тяхната свежест, за да постигне добри резултати в група E във втората по сила лига B на турнира на УЕФА. Той заяви, че вече е избрал отбора и формацията за двубоя срещу Словения, но не е прикачен към някоя специфична система, въпреки че до момента в кариерата си винаги е използвал трима централни защитници.



"Има много нови лица, така че е предизвикателство да намерим правилния баланс, да запазим сплотеността в отбора. Винаги съм на мнението, че играчите сами се избират. Имаме четири мача, така че ни трябва план. Трябва да имаме периодизация в тактическия и физическия аспект. Този отбор може да бъде гъвкав. Готови сме за двубоите от гледна точка на начина, по който искаме да подходим", каза белгиецът.

Поконьоли добави, че е провел разговор с предшественика си Стив Кларк и той му е оказал сериозна подкрепа преди началото на периода му начело на Шотландия. "Той беше много мил и много скромен. Това ми помогна много. Просто ми каза, че стои зад отбора. Каза, че е бил много щастлив на позицията, но и че е усетил, че е дошло правилното време да си тръгне. Пожела ми всичко най-добро. Ще опитам да бъда толкова успешен, колкото беше предишният щаб, защото искаме да играем на голям турнир", обясни той.



През лятото Шотландия участва на Мондиал за пръв път от 28 години, а след двете поредни изяви на Европейски първенства, пред тима стои задачата да се класира за континенталното първенство през 2028-а, на което страната е съорганизатор, но ще трябва да премине през квалификациите.

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Снимки: Gettyimages