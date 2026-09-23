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Грабара претърпя операция на коляното и най-вероятно е аут до края на сезона

  • 23 сеп 2026 | 18:06
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Вратарят на Ювентус Камил Грабара претърпя операция на коляното заради скъсани кръстни връзки. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

27-годишният страж се контузи тежко по време на тренировка с клубния си тим и няма да може да вземе участие в предстоящите двубои на националния отбор на Полша от Лигата на нациите. Грабара обаче ще пропусне не само тях, а вероятно и остатъка от сезона, тъй като прогнозното време за възстановяването му е 6-7 месеца.

„Няма да лъжа, това е нещо, което никога не съм искал да публикувам, но понякога животът ти нанася тежък удар“, пише полският страж в социалните мрежи, заедно със снимка от болничното си легло.

Грабара премина в Ювентус през август под наем от германския Волфсбург. През миналата седмица той направи и дебюта си за "старата госпожа" при победата с 5:0 над нидерландския НЕК Неймеген в Лига Европа. Освен със "суха мрежа", той се отчете и с асистенция, за което получи и наградата за "Играч на мача".

Ювентус взима нов вратар до 24 часа
Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Според медиите в Италия Ювентус ще се опита да вземе друг вратар на мястото на Грабара. Вероятно това ще бъде бразилският ветеран Нето, който игра за "бианконерите" между 2015 и 2017 година.

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