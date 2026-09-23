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Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
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Един от най-обещаващите млади български таланти – Валери Владимиров – привлича все по-голямо внимание в Италия. Роденият в Пловдив бранител вече получи официален №35 за Серия "А", преподписа дългосрочен договор с Милан и спечели доверието на новия наставник на първия тим Рубен Аморим, изигравайки немалко минути в предсезонната подготовка.

Милан заяви номер за Валери Владимиров за Серия “А”
Милан заяви номер за Валери Владимиров за Серия “А”

Паралелно с това пред Владимиров се отваря и нова значима страница – той получи дебютна повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години за предстоящите европейски квалификации. Сериозният скок от юношеските гарнитури директно в селекцията на U21 е поредното доказателство за огромната скорост, с която се развива кариерата на младия защитник.

Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК
Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК

Валери Владимиров даде специално интервю за Sportal.bg, в което разкри как се тренира под ръководството на Рубен Аморим, какво е усещането да си съотборник с Лука Модрич, какви са очакванията му за мачовете при младежите и готов ли е да бъде следващият голям стълб в отбраната на България.

„Емоцията при първата повиквателна за младежите беше голяма. На всяка тренировка даваме сто процента от себе си. По-големите ми помагат. Росен Божинов също ми помага – за първи път се виждаме, но вървим по един и същи път“, разкри бранителят относно лагера с младежкия национален отбор.

Адаптацията в Милан

„Първото ми впечатление беше, че никой не говореше английски, а всички общуваха на италиански. В началото беше много трудно, но с месеците научих езика и започнах да свиквам. Милан е клуб, в който постоянно ще идват хора от целия свят. Според мен всеки, който играе добре, ще си заслужи мястото“.

Подготовката с първия отбор

„Емоцията е голяма преди мач, но влезеш ли на терена, фокусът вече е съвсем друг. Бях много щастлив да се изправя срещу съперници като Челси, Интер и Селтик. Няколко момчета бяхме набор 2008 година. Треньорът държи на футболистите, които имат желание за игра и го показват на терена“.

За работата с Масимилиано Алегри

„Той ми помогна много, както и неговият помощник Ландучи. Тренировките при него бяха насочени предимно към защитата, разбира се, но това беше огромен плюс за мен“.

Тренировките с Лука Модрич

„Всички в отбора са много добри хора. Знаем колко велик футболист е Лука Модрич, но той е и прекрасен човек. Много ми помага, както и Страхиня Павлович. С тях поддържам най-близка комуникация“.

Колко близо е дебютът в Серия "А" и в евротурнирите

„Мечтата е там, но аз продължавам да я карам ден за ден. Чакам своя момент и съм готов. В момента се фокусирам върху близкото бъдеще и мача с Португалия. Но някъде назад в главата ми я има и тази надежда – че мога да дойда в София (б.р. за евентуален дебют срещу Левски)“, завърши Владимиров.

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Снимки: Владимир Иванов

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