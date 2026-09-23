Кристиано: Да спечеля Лигата на нациите или 1000 гола? И двете! Някои медии опитват да ме унищожат, но нямат шанс

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо говори пред медиите преди утрешния първи мач на "мореплавателите" срещу Уелс от Лигата на нациите. Нападателят на Ал-Насър коментира физическата си форма, дълголетието си, какво още може да даде на футбола и дали достигането на 1000 гола е негова мания.

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"Да спечеля Лигата на нациите или да достигна 1000 гола? И двете. Хилядата гола и националният отбор. Да се опитаме да спечелим тази Лига на нациите. Това е нова ера. Бих искал да се възползвам от възможността да поздравя треньора Мартинес (б.ред. - бившият селекционер Роберто Мартинес) за отличната работа, която свърши, въпреки че е от друга националност – което е много трудно – и въпреки постоянните нападки срещу него. Да достигна 1000 гола не е мания, не правя нещата по този начин, защото после не се получава както искаме. Останалото е да се наслаждавам на ежедневието.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I know very well that some channels enjoy attacking me and have been trying to ‘kill’ me for years. But that will never work”.



“What stays engraved in my memory, though, are the people who love me, not the people who don’t”.



“What I can control, I… pic.twitter.com/SYA3YbBZLd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

С треньора Жорже Жезус започва нова ера. Имах възможността да работя с него една година в клуба, знам идеите му, знам как работи, така че вярвам, че футболът ще бъде различен. Не казвам по-добър или по-лош, но печеливш, което е най-важното. Сигурен съм, че ще свърши отлична работа. Жорже Жезус беше перфектният избор. Различни тактики, различен език. Пожелавам нещата да се развият по най-добрия начин. Всички сме уверени. Смятам, че отборът е подготвен, ще бъде дълго предизвикателство, треньорът ще остане много години. Сигурен съм, че това беше най-добрият избор“, каза Роналдо на пресконференцията.

"Както каза Жезус, и аз съм съгласен, статут не означава нищо. Не мога да бъда 100% искрен. От толкова много години играя футбол и почти навсякъде ме приемаха добре. Някои медии обичат да ме атакуват и се опитват да ме унищожат, но нямат никакъв шанс, освен ако не използват ловна пушка. И дори тогава ще избягам от куршума. Но вече съм свикнал.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo on 1000 goals: “I want to reach it, and I will reach it… but is it an obsession? No”.



“I never do things out of obsession, because when things become an obsession, they don’t go the way we want them to”. pic.twitter.com/aJjUPD0cH5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

На „Естадио до Драгао“ (б.ред. - в Порто) дори можех да разбера заради съперничеството... На стадион „Естадио да Луж“ – не, защото, както изглежда, не можем да играем там, поне така прочетох... Но това, че половин дузина хора не ме харесват, не ме засяга“, каза още капитанът на Португалия.

Роналдо заяви още, че въпреки своите 41 години, продължава да се чувства полезен за националния отбор и затова засега не мисли да "окачва бутонките" на международно ниво.

🏆🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “The important thing is to win”.



“I’ve worked with Jorge Jesus before. And I know the football will be more attacking, but the most important thing is winning, always”. pic.twitter.com/3I0WkHd5b3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

„Идвам в националния отбор, защото смятам, че правя разлика в моя клуб. Всичко, от което се нуждае треньорът – да играя, да изляза, да вляза или да не играя – гордостта да представлявам Португалия е по-голяма от тази на всеки друг международен играч. Никой няма повече мачове от мен. Като капитан, с дългогодишен опит и възможност да помагам на отбора, това ще продължа да правя. Нямам проблем да издържам цял мач, но е сигурно, че няма да играя и в четирите двубоя по пълни 90 минути“, каза Кристиано, който е рекордьор и по мачове, и по голове за националния отбор.

„Дали това ще бъде последната глава в моята кариера? Може би, не знам. Това може да е последният ми сезон. Но не знам. Ако тялото ми ми позволи, ако и умът ми е съгласен, и ако все още съм в добра форма, тогава не знам. Не знам какво ще се случи.

Ако треньорът не разчита на мен, мога да си тръгна още днес. Когато дойде моментът, аз ще съм първият, който ще разговаря, съвместно... когато почувствам, че не правя нищо тук, не вкарвам голове или създавам лоша атмосфера. Ще си взема багажа и ще си тръгна. Ако разчитат на мен, ако португалците разчитат на мен... само заради това, няма други интереси. В деня, в който не разчитат на мен, няма никакъв проблем, ще помагам с каквото е необходимо и винаги ще бъда зрител номер 1“, заяви той.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I’m completely ready to play. If the coach wants me to start the match on the bench, I’m ready for that too”.



“Even if I don’t play in the match, there won’t be a problem”.



“It’s about managing the squad, and that’s the coach’s responsibility”. pic.twitter.com/LA4v03JDjM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Кристиано призна също, че за него ще е специално да се завърне на стадиона на Спортинг (Лисабон) "Жозе Алваладе" след толкова години. „Специално чувство, защото почти там започна моята красива история във футбола. Много се гордея с това, да представлявам националния отбор след толкова години, откакто дебютирах пред света. Това е красив момент. Винаги е удоволствие да дойда да представлявам националния отбор, все едно е за първи път. Излизам на терена с чувство на радост, страст. Ще имам малко по-специално чувство, защото е на "Алваладе"“, заключи той.

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