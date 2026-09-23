Волфсбург и възстановяващият се Ериксен се разделиха

Главата от кариерата на халфа Кристиан Ериксен във Волфсбург е затворена. Рекордьорът по мачове за Дания, който само преди три месеца отново припадна на мач на националния отбор и в момента се възстановява в родината си, се е разбрал с ръководството на втородивизионния германски клуб да прекрати договора си по взаимно съгласие.

Контрактът на Ериксен с Волфсбург бе до края на юни 2027 г.

Christian Eriksen verlässt den VfL. 🤝



Der VfL und Christian haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Für ihn ist es aktuell wichtig, näher bei seiner Familie in Dänemark zu sein.



Danke für deine Zeit in Grün-Weiß und alles Gute, Christian!… pic.twitter.com/Gz4suYOz27 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 23, 2026

Датският рекордьор по мачове за националния отбор и ръководството на „вълците“ постигнаха взаимно съгласие за предсрочно прекратяване на договора му, който беше валиден до 30 юни 2027 г.

„За нас беше ясно, че решението за бъдещето му е изцяло на Кристиан. Искахме да му дадем тази свобода в тази специална ситуация и сега уважихме желанието му за прекратяване на договора“, заяви спортният директор на "вълците" Дитер Хекинг.

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„Той е преживял и постигнал много в своята изключителна кариера. Още по-забележително е колко достъпен и земен го опознахме в клуба. Въпреки краткия период, той остави трайна следа у своите съотборници, служителите и феновете. Благодарим на Кристиан и от сърце желаем на него и семейството му всичко най-добро.“

Самият Ериксен заяви пред клубния сайт на доскорошния си отбор: „В момента за мен е важно да бъда близо до семейството си в Дания. Радвам се, че успяхме да намерим общо решение. Времето ми във Волфсбург беше белязано от много възходи и падения. Знам, че клубът сега е в добри ръце, за да намери пътя обратно към Бундеслигата, и съм убеден, че Волфсбург го очаква успешно бъдеще. Искам от сърце да благодаря на всички, които ме подкрепяха в клуба и града. Беше ми голямо удоволствие да играя за вас и с удоволствие ще си спомням за този период.“

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Преди година Ериксен подписа с с германския клуб като свободен агент, носейки със себе си опита от над 300 мача във Висшата лига и около 100 участия в Шампионската лига и Лига Европа. За Волфсбург халфът изигра общо 34 мача в Бундеслигата, Купата на Германия и плейофите за оставане в елита. В тях той отбеляза 3 и направи 10 асистенции.

Доста възможно изглежда датчанинът да прекрати футболната си кариера след новия инцидент, който се случи през юни в приятелския мач срещу Украйна.

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