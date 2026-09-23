Волфсбург и възстановяващият се Ериксен се разделиха

Главата от кариерата на халфа Кристиан Ериксен във Волфсбург е затворена. Рекордьорът по мачове за Дания, който само преди три месеца отново припадна на мач на националния отбор и в момента се възстановява в родината си, се е разбрал с ръководството на втородивизионния германски клуб да прекрати договора си по взаимно съгласие.
Контрактът на Ериксен с Волфсбург бе до края на юни 2027 г.
Датският рекордьор по мачове за националния отбор и ръководството на „вълците“ постигнаха взаимно съгласие за предсрочно прекратяване на договора му, който беше валиден до 30 юни 2027 г.
„За нас беше ясно, че решението за бъдещето му е изцяло на Кристиан. Искахме да му дадем тази свобода в тази специална ситуация и сега уважихме желанието му за прекратяване на договора“, заяви спортният директор на "вълците" Дитер Хекинг.
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„Той е преживял и постигнал много в своята изключителна кариера. Още по-забележително е колко достъпен и земен го опознахме в клуба. Въпреки краткия период, той остави трайна следа у своите съотборници, служителите и феновете. Благодарим на Кристиан и от сърце желаем на него и семейството му всичко най-добро.“
Самият Ериксен заяви пред клубния сайт на доскорошния си отбор: „В момента за мен е важно да бъда близо до семейството си в Дания. Радвам се, че успяхме да намерим общо решение. Времето ми във Волфсбург беше белязано от много възходи и падения. Знам, че клубът сега е в добри ръце, за да намери пътя обратно към Бундеслигата, и съм убеден, че Волфсбург го очаква успешно бъдеще. Искам от сърце да благодаря на всички, които ме подкрепяха в клуба и града. Беше ми голямо удоволствие да играя за вас и с удоволствие ще си спомням за този период.“
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Преди година Ериксен подписа с с германския клуб като свободен агент, носейки със себе си опита от над 300 мача във Висшата лига и около 100 участия в Шампионската лига и Лига Европа. За Волфсбург халфът изигра общо 34 мача в Бундеслигата, Купата на Германия и плейофите за оставане в елита. В тях той отбеляза 3 и направи 10 асистенции.
Доста възможно изглежда датчанинът да прекрати футболната си кариера след новия инцидент, който се случи през юни в приятелския мач срещу Украйна.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google