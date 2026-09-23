Защитник на Евертън заяви, че повиквателната за Англия е всичко за него

Защитникът на Евертън Джарад Брантуейт заяви, че повиквателната за националния тим на Англия е "всичко" за него след серия от контузии. Той се надява, че сега ще има възможност да се наложи в отбора на Томас Тухел. 24-годишният футболист е част от тима на Англия за четирите мача в Лигата на нациите, след като отпадна през април от разширения състав за Световното първенство.

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"Бях отчаян от много пъти, когато се връщах след контузия и отново имах проблеми", каза Брантуейт пред репортерите на "Сейнт Джордж Парк". "Затова повиквателната за Англия означава всичко за мен. Цялата тежка работа и рехабилитация си струваха. аз съм просто щастлив да облека отново фланелката на Англия", каза още той.- "Намерихме човек в Германия, който има холистичен подход към тялото. Да чукна на дърво, той ме върна в добро състояние", признава футболистът за серията си от контузии.

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"Привилегия е да бъда в тима и да представлявам Англия. Мисля, че всички играчи са отдадени за играят за страната си", смята Брантуейт. Англия започва кампанията си в Лигата на нациите срещу световния шампион Испания на "Уембли" в събота, преди да пътува за Прага за мача с Чехия на 29 септември. След това отборът на Тухел ще играе срещу Хърватия в Риека на 3 октомври, а три дни по-късно приема чехите.

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Снимки: Gettyimages